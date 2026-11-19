La justicia de Miami-Dade fijó el 1 de marzo de 2027 como fecha de inicio del juicio contra Damián Valdés-Galloso , acusado por la muerte del reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger.

La decisión fue adoptada por la jueza Marisa Tinkler Mendez , después de varios aplazamientos que retrasaron el proceso judicial.

Valdés-Galloso enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente convicto .

Según el periodista Javier Díaz, la Fiscalía prevé presentar entre 15 y 20 testigos durante el juicio, cuya duración estimada es de una semana.

La próxima audiencia quedó programada para el 16 de diciembre de 2026 .

Las pruebas y la estrategia de la defensa

La investigación incluye más de 1.200 fotografías, grabaciones de vigilancia y evidencias forenses.

Según la acusación, El Taiger recibió un disparo el 3 de octubre de 2024 en Hialeah y posteriormente fue trasladado hasta las inmediaciones del Jackson Memorial Hospital.

La defensa sostiene que Valdés-Galloso actuó en legítima defensa y ha planteado que otra persona pudo realizar el disparo.

¿Qué condena podría enfrentar?

El cantante falleció el 10 de octubre de 2024, a los 37 años.

La Fiscalía decidió no solicitar la pena de muerte. Si el acusado fuera declarado culpable de asesinato en primer grado, enfrentaría cadena perpetua sin libertad condicional.

Valdés-Galloso conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.