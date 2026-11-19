Caso El Taiger: fijan fecha para el juicio por asesinato y revelan cuántos testigos presentará la Fiscalía
La justicia de Miami-Dade fijó el 1 de marzo de 2027 como fecha de inicio del juicio contra Damián Valdés-Galloso, acusado por la muerte del reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger.
La decisión fue adoptada por la jueza Marisa Tinkler Mendez, después de varios aplazamientos que retrasaron el proceso judicial.
Tres cargos y hasta 20 testigos
Valdés-Galloso enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente convicto.
Según el periodista Javier Díaz, la Fiscalía prevé presentar entre 15 y 20 testigos durante el juicio, cuya duración estimada es de una semana.
La próxima audiencia quedó programada para el 16 de diciembre de 2026.
Las pruebas y la estrategia de la defensa
La investigación incluye más de 1.200 fotografías, grabaciones de vigilancia y evidencias forenses.
Según la acusación, El Taiger recibió un disparo el 3 de octubre de 2024 en Hialeah y posteriormente fue trasladado hasta las inmediaciones del Jackson Memorial Hospital.
La defensa sostiene que Valdés-Galloso actuó en legítima defensa y ha planteado que otra persona pudo realizar el disparo.
¿Qué condena podría enfrentar?
El cantante falleció el 10 de octubre de 2024, a los 37 años.
La Fiscalía decidió no solicitar la pena de muerte. Si el acusado fuera declarado culpable de asesinato en primer grado, enfrentaría cadena perpetua sin libertad condicional.
Valdés-Galloso conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.