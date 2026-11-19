La política de Estados Unidos hacia Cuba podría convertirse en un factor decisivo para que Marco Rubio descarte una candidatura presidencial en 2028 , según una columna de opinión publicada por la revista conservadora National Review.

La periodista Skyler Safriet sostiene que el secretario de Estado podría preferir permanecer en la administración de Donald Trump para continuar impulsando cambios políticos en la isla.

Según la columnista, Rubio ocupa una posición estratégica al ejercer simultáneamente como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional.

Abandonar esas responsabilidades para iniciar una campaña presidencial podría interrumpir su participación directa en la política estadounidense hacia La Habana.

Safriet considera que la crisis económica cubana y la presión de Washington representan una oportunidad política para el funcionario.

El presidente Donald Trump declaró el 12 de noviembre que desea resolver la situación de Cuba antes de concluir su mandato.

También destacó el papel de Rubio y afirmó que consideraría una operación militar limitada, sin anunciar ninguna intervención.

¿Qué ha dicho Marco Rubio sobre 2028?

En una entrevista con The New York Times el 5 de noviembre, Rubio rechazó las versiones sobre una posible salida del Gobierno para preparar una campaña.

“Siempre ha sido mi plan”, afirmó sobre permanecer junto a Trump hasta el final de su mandato.

La hipótesis de National Review es una interpretación periodística: Rubio no ha anunciado una candidatura ni ha confirmado que Cuba sea la razón para descartarla.

Fuente: National Review — An Island-Sized Reason Rubio Might Not Run.