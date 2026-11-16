ALERTA POR HEPATITIS A EN MIAMI: CDC VINCULAN 79 CASOS CON VIAJES A CUBA

Alerta sanitaria en Florida: CDC vinculan brote de hepatitis A con viajes a Cuba y reportan 79 casos
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Florida identificaron 79 casos de hepatitis A asociados a un brote vinculado a Cuba, de los cuales 46 correspondieron a residentes de Miami-Dade.
Según el informe epidemiológico publicado en septiembre de 2026, el 72% de los pacientes requirió hospitalización, aunque no se registraron fallecimientos.
Miami-Dade concentra la mayoría de los casos
La investigación analizó 249 infecciones confirmadas en Florida entre junio de 2024 y febrero de 2026.
De los 79 casos vinculados al brote, 76 correspondían a personas con antecedentes recientes de viaje o inmigración desde Cuba.
Además de Miami-Dade, se identificaron casos en Palm Beach, Broward, Lee y Hillsborough.
Los CDC aclararon que no pudo determinarse que todos los contagios ocurrieran en Cuba y que no se detectó transmisión comunitaria generalizada en Florida.
Recomiendan vacunarse antes de viajar a Cuba
Las autoridades sanitarias aconsejan recibir la vacuna contra la hepatitis A, preferiblemente dos semanas antes del viaje.
La enfermedad afecta al hígado y puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados.
Entre los síntomas figuran fiebre, cansancio, náuseas, dolor abdominal, orina oscura e ictericia.
¿Dónde vacunarse en Miami?
Los residentes pueden consultar al Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade llamando al 786-845-0550.
Quienes regresen de Cuba y presenten síntomas deben buscar atención médica e informar sobre su historial de viaje.