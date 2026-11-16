ALERTA POR HEPATITIS A EN MIAMI: CDC VINCULAN 79 CASOS CON VIAJES A CUBA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Florida identificaron 79 casos de hepatitis A asociados a un brote vinculado a Cuba , de los cuales 46 correspondieron a residentes de Miami-Dade.

Según el informe epidemiológico publicado en septiembre de 2026, el 72% de los pacientes requirió hospitalización , aunque no se registraron fallecimientos.

La investigación analizó 249 infecciones confirmadas en Florida entre junio de 2024 y febrero de 2026.

De los 79 casos vinculados al brote, 76 correspondían a personas con antecedentes recientes de viaje o inmigración desde Cuba.

Además de Miami-Dade, se identificaron casos en Palm Beach, Broward, Lee y Hillsborough.

Los CDC aclararon que no pudo determinarse que todos los contagios ocurrieran en Cuba y que no se detectó transmisión comunitaria generalizada en Florida.

Recomiendan vacunarse antes de viajar a Cuba

Las autoridades sanitarias aconsejan recibir la vacuna contra la hepatitis A, preferiblemente dos semanas antes del viaje.

La enfermedad afecta al hígado y puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados.

Entre los síntomas figuran fiebre, cansancio, náuseas, dolor abdominal, orina oscura e ictericia.

¿Dónde vacunarse en Miami?

Los residentes pueden consultar al Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade llamando al 786-845-0550.

Quienes regresen de Cuba y presenten síntomas deben buscar atención médica e informar sobre su historial de viaje.