Raúl Castro apostaría por una estrategia de influencia política y psicológica para evitar que la administración de Donald Trump adopte decisiones que amenacen la continuidad del régimen cubano antes de enero de 2029.

Esa es la tesis central de un nuevo dossier de Cuba Siglo 21 , elaborado por el analista Juan Antonio Blanco, que examina el escenario político tras las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre de 2026.

El informe sostiene que La Habana utilizaría tácticas de influencia destinadas a aumentar la percepción de los riesgos de una confrontación.

Según Blanco, el objetivo sería presentar cualquier acción decisiva contra el Gobierno cubano como una alternativa demasiado costosa política, militar o diplomáticamente.

El autor vincula esta estrategia con el concepto de control reflexivo , desarrollado en la doctrina soviética.

Ganar tiempo hasta el final del mandato de Trump

El dossier plantea que las divisiones políticas estadounidenses podrían favorecer una estrategia de dilación hasta enero de 2029.

Sin embargo, advierte que un Congreso adverso no elimina las facultades presidenciales en política exterior.

El temor a una transición controlada

Blanco también alerta sobre un posible “cambio fraude”, entendido como una transición que preserve el poder político y económico de la élite gobernante.

El análisis menciona la crisis económica, el descontento ciudadano y el papel de GAESA como factores de presión interna.

Las conclusiones constituyen interpretaciones del autor y no demuestran por sí solas la existencia de un plan operativo confirmado de Raúl Castro.

Fuente: Cuba Siglo 21 — ¿Puede Raúl Castro vencer a Trump?.