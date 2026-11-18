El presidente chino, Xi Jinping , recibió personalmente a su homólogo estadounidense, Donald Trump , al pie del avión en Shenzhen, en una ceremonia marcada por un breve abrazo y un despliegue de honores.

ÚLTIMA HORA: El presidente Trump ha llegado a Shenzhen, China, y ha sido recibido en persona por el presidente Xi Jinping. Estados Unidos es respetado gracias a Donald Trump. Hoy es un día histórico para la humanidad. pic.twitter.com/PLhDlbJQcr

Según el relato difundido, la bienvenida ocurrió antes de la cumbre trilateral prevista con el presidente ruso, Vladimir Putin , y de conversaciones sobre comercio, tecnología y seguridad internacional.

Xi rara vez acude personalmente al aeropuerto para recibir a mandatarios extranjeros.

La ceremonia incluyó sobrevuelos militares y una recepción con banderas, en un gesto que destacó por su carácter poco habitual.

El encuentro también recuerda la bienvenida que Trump ofreció a Xi en septiembre, cuando lo recibió personalmente en Estados Unidos.

La corresponsal de la BBC Laura Bicker interpretó la recepción como una señal de reconocimiento personal y una posible estrategia para favorecer el diálogo bilateral.

Sin embargo, el significado político del abrazo es una interpretación diplomática, no una concesión confirmada.

Comercio, Taiwán e inteligencia artificial

Washington y Beijing llegan a las conversaciones con diferencias sobre aranceles, restricciones tecnológicas y seguridad en el estrecho de Taiwán.

La reunión prevista con Putin añade asuntos relacionados con Ucrania y el equilibrio estratégico internacional.

El recibimiento cordial no garantiza acuerdos ni significa que hayan desaparecido las diferencias entre las potencias.