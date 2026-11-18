El abrazo entre Xi Jinping y Donald Trump en China: qué hay detrás de una bienvenida poco habitual
El presidente chino, Xi Jinping, recibió personalmente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, al pie del avión en Shenzhen, en una ceremonia marcada por un breve abrazo y un despliegue de honores.
Según el relato difundido, la bienvenida ocurrió antes de la cumbre trilateral prevista con el presidente ruso, Vladimir Putin, y de conversaciones sobre comercio, tecnología y seguridad internacional.
Un recibimiento excepcional
Xi rara vez acude personalmente al aeropuerto para recibir a mandatarios extranjeros.
La ceremonia incluyó sobrevuelos militares y una recepción con banderas, en un gesto que destacó por su carácter poco habitual.
El encuentro también recuerda la bienvenida que Trump ofreció a Xi en septiembre, cuando lo recibió personalmente en Estados Unidos.
¿Qué busca China con este gesto?
La corresponsal de la BBC Laura Bicker interpretó la recepción como una señal de reconocimiento personal y una posible estrategia para favorecer el diálogo bilateral.
Sin embargo, el significado político del abrazo es una interpretación diplomática, no una concesión confirmada.
Comercio, Taiwán e inteligencia artificial
Washington y Beijing llegan a las conversaciones con diferencias sobre aranceles, restricciones tecnológicas y seguridad en el estrecho de Taiwán.
La reunión prevista con Putin añade asuntos relacionados con Ucrania y el equilibrio estratégico internacional.
El recibimiento cordial no garantiza acuerdos ni significa que hayan desaparecido las diferencias entre las potencias.