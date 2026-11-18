Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer la cooperación entre sus Fuerzas Armadas , interrumpida hace más de dos décadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

El anuncio se produjo este miércoles 18 de noviembre, durante una visita sorpresa del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth , a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , en el Palacio de Miraflores.

El acuerdo contempla programas de capacitación, asistencia técnica y cooperación tecnológica para modernizar las capacidades militares venezolanas.

#Ahora . Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth es recibido por Delcy Rodríguez en Miraflores. Hace algunos meses Pete dirigió la operación que capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores. pic.twitter.com/QlBIzgDEe7

Hegseth afirmó que Washington busca aprovechar la experiencia de sus Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad territorial de Venezuela y combatir organizaciones criminales.

Sin embargo, no se anunciaron los equipos que podrían suministrarse, los costos ni el calendario de implementación .

La mandataria interina calificó el entendimiento como una reanudación de las relaciones técnico-militares entre ambos países.

Según Rodríguez, la cooperación facilitará el entrenamiento de los efectivos venezolanos y el acceso a nuevas tecnologías.

Un nuevo capítulo tras la captura de Maduro

El acercamiento ocurre después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en enero de 2026.

Desde entonces, Washington y Caracas han impulsado acuerdos económicos, especialmente en petróleo y recursos estratégicos.

La cooperación militar amplía ahora esa relación, aunque todavía se desconocen los compromisos específicos asumidos por ambos gobiernos.