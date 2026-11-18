Giro histórico entre EEUU y Venezuela: Hegseth anuncia acuerdo militar con Delcy Rodríguez en Caracas
Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer la cooperación entre sus Fuerzas Armadas, interrumpida hace más de dos décadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.
El anuncio se produjo este miércoles 18 de noviembre, durante una visita sorpresa del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.
Washington ofrecerá entrenamiento y tecnología militar
El acuerdo contempla programas de capacitación, asistencia técnica y cooperación tecnológica para modernizar las capacidades militares venezolanas.
Hegseth afirmó que Washington busca aprovechar la experiencia de sus Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad territorial de Venezuela y combatir organizaciones criminales.
Sin embargo, no se anunciaron los equipos que podrían suministrarse, los costos ni el calendario de implementación.
Delcy Rodríguez celebra el acercamiento
La mandataria interina calificó el entendimiento como una reanudación de las relaciones técnico-militares entre ambos países.
Según Rodríguez, la cooperación facilitará el entrenamiento de los efectivos venezolanos y el acceso a nuevas tecnologías.
Un nuevo capítulo tras la captura de Maduro
El acercamiento ocurre después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en enero de 2026.
Desde entonces, Washington y Caracas han impulsado acuerdos económicos, especialmente en petróleo y recursos estratégicos.
La cooperación militar amplía ahora esa relación, aunque todavía se desconocen los compromisos específicos asumidos por ambos gobiernos.