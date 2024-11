Captado en cámara: Vandalizan barbería de Miami para robar

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 pm del sábado y aunque la alarma del negocio se activó, esto no impidió que en un minuto el hombre cargara consigo valiosas maquinas valoradas en miles de dólares.

“Cuando llegué, vi que me rompieron el vidrio de la tienda con una piedra grande que encontraron por aquí y cuando entré, vi que se había llevado muchos de nuestros equipos que cuestan, además, son bien personales como uno los ajusta al gusto de uno”, dijo Carlos Pérez, propietario de la barbería.

“Hasta el final del pasillo, se ve que estaba caminando a nuestra vía y miró ventana a ventana cuatro negocios y no tenía apuro y aquí sí paró, recogió la piedra y entró así fácil, sin preocuparse de seguridad”, agregó Carlos Pérez.

Dentro de la barbería aún conservan la piedra con la que el hombre rompió la puerta principal. Las pérdidas superan los $4000.

“Fue algo muy triste, porque uno trabaja muy duro para hacer las cosas bien y ayudar a nuestras familias para que venga alguien y te lo quite todo así”, añadió el dueño del negocio.

La barbería lleva 15 años en el lugar y es la primera vez que es blanco de la delincuencia. Ahora la policía de Miami-Dade se encuentra a cargo de la investigación.

“Desde el momento que pasó ya no duermo con paz, porque al no estar aquí, no puedo proteger el negocio”, aseguró el propietario de la barbería.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.