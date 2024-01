Captado en Cámara: Hombre resiste la descarga de un teaser de la policía y luego roba una patrulla

Según informaron las autoridades, la policía de Miramar había acudido al condominio tras recibir reportes alrededor de la 1:48 am de este viernes de una persona sospechosa que golpeaba la puerta de un apartamento.

A su llegada, los agentes encontraron al hombre que se abalanzó sobre ellos, mientras los amenazaba.

“Yo escuché todo anoche, mi esposo y yo nos levantamos y el ruido era terrible, los gritos, la persona que estaba ahí peleando con la otra que hizo los estragos aquí en la comunidad estaba tratando de calmarlo y pasó lo que pasó”, agregó la vecina.

Tras chocar contra la reja, la patrulla en la que huyó el sospechoso quedó inmovilizada y finalmente, el implicado, identificado como Marques Johnson, de 40 años, fue puesto bajo custodia y trasladado al Memorial Regional Hospital para ser evaluado, antes de ser llevado a la cárcel.

Quienes viven en el condominio expresaron preocupación ante este incidente.

“Me levanté por el golpe, pero pensé que era en la calle de al frente”, dijo Paulina Cruz, residente del condominio.

Durante la mañana de este viernes, la policía de Miramar regresó al lugar y un investigador fotografió los daños que dejó el hecho.

Ahora, los residentes esperan que se incremente la seguridad.

“Cuando yo me mudé acá, no sé cómo pasó esto, si no miran los filtros”, añadió Paulina Cruz.

El caso continúa bajo investigación y hasta el momento se desconocen los cargos que podría enfrentar el implicado.