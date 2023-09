Buscan a responsables de atropellar a dos adolescentes en Miami Beach

“Nunca una madre quiere recibir el llamado de que su hijo ha tenido un accidente, esto ha sido un hit and run, en realidad, mi mensaje va para la señora que se bajó del auto, miró a mi hijo lleno de sangre y se fue, yo sé que como usted, tal vez cómo madre, usted no hubiese hecho esto”, agregó Sonia Quiroga.

”No recuerdo exactamente lo que pasó. Me desmayé y me desperté en el suelo. Me puse la mano en la cabeza y tenía mucha sangre y me desmayé por segunda vez y me desperté en el hospital. En realidad, pensé que había fallecido en ese momento”, dijo el joven atropellado.

Según los testigos, al bajarse de su vehículo y mirar a los heridos, la conductora les habría dicho en español una frase como “miren mejor”, y posteriormente se marchó.

“Sabemos que es un SUV blanco, ella habló en español, ella tenía un uniforme, que podría ser hispana, tal vez tenía como una inicial, podría haber sido seguridad y tendría entre 40 a 50 años”, añadió la madre del joven atropellado.

Milli Annie Retamoza, de 14 años, fue la otra joven que resultó herida y éste es el llamado que le hace a la persona que los atropelló.

“Quiero saber qué viste antes de arrollar a dos adolescentes inocentes y cómo te sentiste después de que nos gritaste y te fuiste. Realmente espero que eso se quede contigo, porque lo que hiciste fue terrible y nunca podré perdonarte por eso”, señaló Mili Annie Retamoza.

Ninguno de los jóvenes cuenta con seguro médico y los gastos hospitalarios exceden los presupuestos familiares, por lo que han creado una cuenta GoFundMe que les ayude a recaudar fondos para pagar los tratamientos.

“Me siento disgustada, su padre fue militar y falleció, hemos tenido personas fallecidas en accidentes de motocicletas y automóviles. Yo solo pienso cómo alguien puede simplemente abandonar la escena y dejar a alguien herido”, dijo Clarisa Retamoza, madre de la joven atropellada.

Las autoridades se encuentran investigando el hecho y tendrían el vídeo de vigilancia del centro deportivo donde se observa lo ocurrido. Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.