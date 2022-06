Buscan a dos hombre que fueron captados botando basura ilegal en el NW de Miami

La policía de Miami tiene fotos de al menos cuatro conductores distintos que han dejado sus desechos en calles de Allapattah, la Pequeña Habana y el Pequeño Haití.

“Esto está pasando tan frecuentemente, que hemos designado a un equipo especial para investigar si el delito está siendo cometido una vez o es recurrente por la misma persona, lo importante es que sepan que botar basura ilegalmente es un crimen”, dijo Kenia Fallat, portavoz de la Policía de Miami.

Según denunciaron residentes del área, se ha hecho cada vez más frecuente que boten basura ilegalmente en las calles y la mayoría de las veces lo hacen en horas de la noche y la madrugada, cuando nadie los ve.

“Yo no sé a qué hora vienen, porque no nos damos cuenta, veces dejan ahí en la basura muebles, escaparates y cuando nosotros vamos a botar la basura no tenemos espacio”, dijo Sandra Must, residente del área.

En nuestro recorrido por la zona observamos muebles, colchones y hasta neumáticos tirados en lugares donde no deberían estar.

La policía de Miami pide ayuda para ubicar e identificar a los sospechosos que se ven en videos y fotos.

Se le pide a quien los reconozca, que se comunique con la Unidad de Delitos Ambientales al (786) 858-8769.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com