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Barbossa

Barbossa logra sold out en The Beatrice Miami Beach y reúne a la escena electrónica de la ciudad

El pasado 7 de marzo, el reconocido DJ y productor Barbossa hizo historia en The Beatrice Miami Beach al lograr un rotundo sold out, consolidando su crecimiento como uno de los nombres más fuertes dentro de la música electrónica en Miami.

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La noche contó con un ambiente vibrante y una energía inigualable, donde la pista estuvo llena de principio a fin. El evento también destacó por la participación del DJ Maux, quien formó parte del lineup y aportó su sonido al desarrollo de la velada, conectando con el público desde su set.

La convocatoria reunió a gran parte de la comunidad de la música electrónica en Miami, incluyendo seguidores, artistas, productores y figuras del circuito nocturno, quienes se dieron cita para respaldar una noche que reafirma el posicionamiento de Barbossa dentro de la escena local.

Con este éxito, Barbossa continúa consolidando su presencia en la industria, demostrando su capacidad de convocatoria y su impacto en una ciudad reconocida mundialmente por su cultura electrónica.

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