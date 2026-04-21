Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

DRON MILITAR DE EE.UU. RODEA CUBA Y AVIONES DE GUERRA DESPEGAN DESDE KEY WEST EN MEDIO DE TENSIÓN

Un dron de vigilancia avanzada de la Marina de Estados Unidos fue detectado este 21 de abril operando en las cercanías de Cuba, mientras aviones de combate despegaron desde la base Key West Naval Air Station , en un movimiento que incrementa la atención sobre la isla en medio del actual escenario geopolítico.

Se trata del Northrop Grumman MQ-4C Triton , una de las plataformas más sofisticadas de inteligencia aérea del arsenal estadounidense, localizado volando en espacio aéreo internacional cerca de Sandino, en Pinar del Río .

Este sistema no es un dron convencional. Está diseñado para misiones de vigilancia estratégica y reconocimiento marítimo , con capacidades de alto nivel:

Más de 24 horas de autonomía en vuelo

Operación a más de 50,000 pies de altura

Radar de cobertura 360 grados (AN/ZPY-3)

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Capacidad de interceptar señales y comunicaciones

En paralelo, reportes indican que varias aeronaves Hawker Hunter Mk.58 despegaron desde la base Key West Naval Air Station, en el sur de Florida, durante la tarde.

Este modelo, aunque de diseño clásico, ha sido utilizado en misiones de apoyo táctico, entrenamiento avanzado y operaciones especializadas, lo que sugiere una actividad aérea coordinada en la región.

Analistas consideran que el despliegue conjunto del dron Triton y aeronaves militares podría estar vinculado a tareas de:

Monitoreo del tráfico marítimo en el Estrecho de Florida

Vigilancia de puertos estratégicos en Cuba

Recolección de inteligencia electrónica en tiempo real

Aunque no existe confirmación oficial sobre una operación militar específica, el contexto apunta a un incremento de la presión y vigilancia estadounidense sobre la isla, en medio de tensiones políticas recientes.

El despliegue de estos activos refuerza el papel del Caribe como un punto clave dentro del tablero geopolítico actual.