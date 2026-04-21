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Comando Sur

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

EE.UU. crea un comando de guerra autónoma para desplegar drones e inteligencia artificial en el Caribe y América Latina

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
drone usa

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha dado un paso decisivo en la modernización de su estrategia militar al anunciar la creación de una nueva unidad de élite enfocada en tecnologías de última generación.

Se trata del Comando de Guerra Autónoma (SAWC, por sus siglas en inglés), una estructura diseñada para desplegar sistemas no tripulados, inteligencia artificial y plataformas autónomas en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

La orden fue emitida por el general de los Marines Francis L. Donovan, quien lidera SOUTHCOM, como parte de una estrategia alineada con las prioridades de seguridad nacional de Washington.

Tecnología militar de nueva generación

El nuevo comando operará en todos los dominios:

Aire

Mar

Tierra

Espacio

Ciberespacio

“Desde el fondo marino hasta el espacio, buscamos aprovechar la superioridad tecnológica de Estados Unidos”, afirmó Donovan, subrayando el enfoque en innovación y cooperación con aliados.

El SAWC tendrá como misión principal:

Desplegar drones y sistemas autónomos

Integrar inteligencia artificial en operaciones militares

Monitorear amenazas en tiempo real

Fortalecer la coordinación con países aliados

Además, el comando jugará un rol clave en la lucha contra redes narcoterroristas, el combate al crimen organizado transnacional y la respuesta a crisis humanitarias en la región.

Un movimiento con implicaciones estratégicas

La creación de esta unidad se produce en un contexto de creciente interés de Washington por reforzar su presencia en el hemisferio occidental, en medio de tensiones geopolíticas y desafíos de seguridad.

El propio Donovan ya había adelantado ante el Congreso la necesidad de incorporar tecnologías emergentes para aumentar la capacidad operativa, la vigilancia y la letalidad de las fuerzas estadounidenses y sus aliados.

En ese mismo marco, el comandante también abordó recientemente el tema de Cuba, aclarando que no existen planes de invasión, aunque dejó abierta la posibilidad de desplegar fuerzas si se ven amenazados intereses estadounidenses, como la base de Guantánamo o personal diplomático.

El lanzamiento del SAWC marca un cambio significativo: la guerra del futuro ya está en marcha, y América Latina será un escenario clave.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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