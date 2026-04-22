RAÚL CASTRO envía carta al ejército oriental y ordena prepararse para la guerra

Raúl Castro envía carta al Ejército Oriental llamando a enfrentar agresiones en medio de tensiones con EEUU

Por Redacción América Noticias Miami
En medio de un clima de creciente tensión geopolítica, Raúl Castro envió un mensaje directo al aparato militar cubano con un llamado a la preparación total ante posibles escenarios de confrontación.

En una carta dirigida a los combatientes del Ejército Oriental, el exmandatario instó a las fuerzas armadas a “enfrentar con firmeza cualquier agresión enemiga hasta alcanzar la victoria”, reforzando el discurso de resistencia del régimen en un momento particularmente sensible para la isla.

Un mensaje con carga estratégica

La misiva, fechada el 21 de abril en La Habana, fue leída durante un acto oficial en Holguín y difundida por medios estatales, en un contexto marcado por versiones sobre posibles escenarios de confrontación con Estados Unidos.

Castro vinculó el papel del Ejército Oriental con momentos clave de la historia oficial, recordando su creación tras la victoria de Playa Girón y destacando su rol como pilar de la defensa nacional.

Doctrina de guerra y narrativa de amenaza

El mensaje insiste en la aplicación de la llamada “Guerra de Todo el Pueblo”, una estrategia que implica la movilización total de recursos civiles y militares ante un conflicto.

“Si salvamos Oriente, salvamos la Revolución”, citó Castro, reforzando la importancia estratégica de esa región, donde también se ubica la Base Naval de Guantánamo, bajo control de Estados Unidos.

Contexto: tensiones en aumento

La carta no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de señales que apuntan a una preparación defensiva más amplia, en medio de:

Presión política y económica desde Washington

Ejercicios militares internos

Discursos recientes sobre posibles escenarios de conflicto

De hecho, semanas antes, Castro había enviado un mensaje similar al Ejército Central, advirtiendo que la “Patria está nuevamente amenazada”.

Un régimen en crisis que refuerza el discurso militar

El pronunciamiento ocurre mientras Cuba enfrenta una profunda crisis económica, apagones prolongados y creciente descontento social.

En este contexto, el énfasis en la “firmeza” y la preparación militar se interpreta como parte de una estrategia del régimen para proyectar control, cohesión interna y capacidad de respuesta.

