Barbossa protagoniza histórico B2B junto a Pablo Fierro en Nueva York

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El encuentro fue catalogado por muchos asistentes como un B2B histórico, donde ambos artistas lograron una conexión única en cabina, fusionando sus estilos en un recorrido musical que mantuvo a la audiencia completamente entregada durante toda la noche.

El evento reunió a una destacada audiencia de la escena electrónica neoyorquina, consolidando una atmósfera intensa y sofisticada, característica de los encuentros más exclusivos de la ciudad. La química entre Barbossa y Pablo Fierro se reflejó en cada transición, elevando la experiencia y marcando un momento especial dentro del circuito underground.

Con esta presentación, Barbossa continúa expandiendo su presencia internacional, dejando huella en una de las plazas más exigentes de la música electrónica a nivel global.