americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Barbossa

Barbossa protagoniza histórico B2B junto a Pablo Fierro en Nueva York

El pasado 18 de abril, el DJ y productor Barbossa firmó una noche memorable en la ciudad de New York City al presentarse en formato B2B junto al reconocido artista Pablo Fierro en GRAY AREA SUPER INGREDIENTS.

16c3ae07-caed-4be6-a525-67713e7b6bb0

El encuentro fue catalogado por muchos asistentes como un B2B histórico, donde ambos artistas lograron una conexión única en cabina, fusionando sus estilos en un recorrido musical que mantuvo a la audiencia completamente entregada durante toda la noche.

El evento reunió a una destacada audiencia de la escena electrónica neoyorquina, consolidando una atmósfera intensa y sofisticada, característica de los encuentros más exclusivos de la ciudad. La química entre Barbossa y Pablo Fierro se reflejó en cada transición, elevando la experiencia y marcando un momento especial dentro del circuito underground.

Con esta presentación, Barbossa continúa expandiendo su presencia internacional, dejando huella en una de las plazas más exigentes de la música electrónica a nivel global.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
barbossa logra sold out en the beatrice miami beach y reune a la escena electronica de la ciudad

Barbossa logra sold out en The Beatrice Miami Beach y reúne a la escena electrónica de la ciudad

comando sur activa nueva fuerza militar con drones e inteligencia artificial

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por Redacción América Noticias Miami
Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Por Redacción América Noticias Miami
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Destacados del día

Díaz-Canel cierra la puerta: No hay negociación con EEUU sobre cambios políticos en Cuba

Díaz-Canel cierra la puerta: "No hay negociación" con EEUU sobre cambios políticos en Cuba

RAÚL CASTRO envía carta al ejército oriental y ordena prepararse para la guerra

RAÚL CASTRO envía carta al ejército oriental y ordena prepararse para la guerra

FBI DESPLIEGA AVIÓN A CUBA EN OPERACIÓN SIN PRECEDENTES PARA RESCATAR A NIÑO ESTADOUNIDENSE

FBI DESPLIEGA AVIÓN A CUBA EN OPERACIÓN SIN PRECEDENTES PARA RESCATAR A NIÑO ESTADOUNIDENSE

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMANDO SUR ACTIVA NUEVA FUERZA MILITAR CON DRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Dron militar de EE.UU. cerca de Cuba y despegue de aviones desde Key West elevan la tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter