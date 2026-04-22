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FBI

FBI DESPLIEGA AVIÓN A CUBA EN OPERACIÓN SIN PRECEDENTES PARA RESCATAR A NIÑO ESTADOUNIDENSE

Un avión del Departamento de Justicia aterrizó en La Habana en una operación del FBI para rescatar a un menor presuntamente secuestrado

Avion EEUU CUBA

En una operación poco común, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desplegó un avión gubernamental hacia Cuba como parte de una misión del FBI para recuperar a un niño estadounidense de 10 años presuntamente secuestrado por uno de sus padres y su pareja.

El operativo culminó con la detención de dos mujeres en La Habana y el regreso del menor a Estados Unidos, tras una investigación que reveló un complejo traslado internacional.

El avión, un Boeing 757 del Departamento de Justicia, aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí en una misión que expertos califican como “altamente inusual” para este tipo de casos familiares.

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Una operación internacional coordinada

Según documentos judiciales presentados en Utah, las acusadas —Rose Inessa-Ethington (42) y Blue Inessa-Ethington (32)— habrían ejecutado un plan que incluyó:

Cruce hacia Canadá desde Washington

Vuelo a México

Traslado interno hasta Mérida

Entrada a Cuba el 1 de abril

El recorrido fue financiado con aproximadamente 10,000 dólares en efectivo y habría sido planificado con antelación, incluyendo listas de tareas, movimientos financieros y preparación logística.

Disputa de custodia y acusaciones graves

El menor debía ser devuelto a su madre biológica el 3 de abril, lo que nunca ocurrió. Posteriormente, un tribunal de Utah otorgó la custodia exclusiva a la madre y ordenó el retorno inmediato del niño.

Investigadores federales también encontraron documentos relacionados con posibles procedimientos médicos, lo que forma parte de las líneas de investigación del caso.

Cooperación entre EE.UU. y Cuba

Las autoridades cubanas localizaron a las acusadas en la isla y colaboraron con el FBI para ejecutar los arrestos. El menor fue finalmente entregado a su madre en Estados Unidos.

Expertos en secuestro parental señalan que el uso de un avión del Departamento de Justicia en una operación de este tipo es extremadamente raro, lo que refleja la complejidad y prioridad del caso.

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