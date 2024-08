Balean mortalmente a un hombre a las afueras de su casa en el SW de Miami

“A las 4:00 había un montón de policías aquí y los perros estaban ladrando y en la comunidad de ring estaban hablando que había un tiroteo. Alguien muerto ahí da susto. Muy desafortunado por la familia, nunca vi a nadie viviendo ahí, solo veo muchos carros”, dijo Sarahí Salgado, residente del área.

La señora Patricia Dean acudió al lugar del incidente e informó que su hija, quien vive en la casa donde ocurrió el tiroteo, la llamó tras lo sucedido para darle la noticia.

“Me dijo que a Duke le habían disparado. Dijo ‘le dispararon’ y no paraba de gritar. No entendí qué más estaba diciendo, así que cuando me levanté, me vestí para ir a trabajar y fui a ver, pero todo estaba acordonado, así que me fui a trabajar, así que no sé realmente qué está pasando”, dijo Patricia Dean, madre preocupada.

Al momento del tiroteo se encontraban numerosas personas en la entrada de la vivienda de la víctima, que están siendo interrogadas por la policía.Sin embargo, hasta el momento las autoridades no tienen mayor descripción del pistolero.

“Tenemos una familia que está sufriendo y tenemos un joven que perdió la vida trágicamente. Si sabe algo, si ha escuchado o visto algo, necesitamos que nos lo diga y puede permanecer anónimo. Hay una recompensa de $5,000 en este caso para ayudarnos a resolver este crimen”, continuó el vocero policial.Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.