Balacera en la Pequeña Habana deja a un joven de 18 años muerto y otro gravemente herido

Al momento del hecho, la cámara de vigilancia de una residencia captó la voz de una persona gritando “¡él tiene un arma!”.

Este miércoles, los investigadores continuaban en el lugar recabando evidencias, mientras los vecinos permanecían consternados.

“Yo lo que sentí adentro fue unos tiros y me quedé adentro y me asusté y me acosté porque soy psiquiátrica y tengo problemas del corazón, pero me quedé adentro”, dijo Nieves Veadez, residente del área.

Según comentó una vecina que no quiso aparecer en cámara, los jóvenes baleados no residen en el área y estaban de visita en una de las casas.

Sin embargo, el hecho despertó preocupación entre los residentes.

“Está muy malo realmente, yo vivo por estas áreas desde hace cuatro años, uno siempre sale a pasear sus perritos en la noche y me sorprende todo esto que está pasando”, contó Sara Divas, residente del área.

“Algo terrible, cuando salí a las 10 de la noche no podía salir a mi trabajo, había muchos policía y gente vestida de civil y cuando pregunté qué había pasado, me dijeron un tiroteo y un muerto”, relató Lidia González, residente del área.

Hasta el momento no hay ninguna descripción de la persona que disparó.

“Es muy temprano en la investigación, pero lo que estamos pidiendo es que cualquier persona que viva en esa área que escuchó los tiros como a las 9:10 pm, que revisen sus cámaras de vigilancia para nosotros ver qué fue lo que pasó”, continuó Mike Vega, el vocero de la policía de Miami.

Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.