Balacera en el parqueo de un Dunkin' Donuts termina con un hombre muerto y otro herido

De inmediato, los oficiales se trasladaron a esa dirección y al llegar no encontraron a nadie, pero sí evidencias de un tiroteo con balas en el piso y un gran charco de sangre.

“Llegando yo a las 6:30 am me encuentro con una escena de crimen. Preocupado por el food truck mío, aparco al otro lado y el policía me dice que a un muchacho le habían baleado”, detalló Alexis Nazario, propietario de un camión de comida rápida estacionado frente al carro BMW donde yacía el cuerpo del fallecido.

Alexis fue testigo del despliegue policial y la cámara de vigilancia de su negocio cercano captó a mujer embarazada, que era la pareja aparente de la víctima mortal.

“Me llega como a las 7.30 am una mujer y me pregunta a mí qué sucedió. Yo, sin saber que era esposa del fallecido, le dije que había habido un homicidio. Y ella se acercó y empezó a llorar”, añadió Nazario.

Fue entonces cuando un oficial se acercó hablar con la supuesta pareja de la víctima mortal.

“Ella empieza a gritar y se desmayó dos veces. Y ella se preguntaba cómo le iba a explicar a sus hijos lo que había sucedido, él debería estar en la casa, no a estas horas en la calle” relataba Alexis Nazario.

La policía de inmediato abrió una investigación y en este momento están recabando evidencias y hablando con los testigos.

La policía hizo saber que sus detectives han pasado el día fuera trabajando y haciendo entrevistas a las personas que vieron algo o saben algo.

La policía es consciente que había varios carros presentes en el momento del tiroteo. Hasta el momento, no ha transcendido el vínculo entre las dos víctimas y tampoco el motivo de la disputa que llevó al tiroteo.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas.