Balacera entre dos carros termina con un muerto y violento accidente en el NW de Miami

El chofer del otro vehículo involucrado también resultó baleado y fue trasladado al hospital Jackson Memorial en condición grave.

Aunque no ha sido confirmado por las autoridades, quienes viven en el área denunciaron que el tiroteo está relacionado con un hecho de prostitución.

“Ella estaba conduciendo por esa vía, vino por aquí y tenía el dinero de un negocio, el hombre que iba en la camioneta estaba molesto por lo que ella estaba haciendo, ella tenía a un amigo en el auto con ella, luego le estaban disparando, ella estaba tratando de alejarse de ellos, pero él se volvió más agresivo con ella, golpeó su auto e hizo que chocara allí mismo”, dijo una testigo.

Otros dos incidentes ocurrieron cerca del lugar y también pudieran estar vinculados con este hecho. Y es que los agentes estaban investigando una gasolinera en la calle 88, donde se observaron numerosos marcadores de evidencia en el suelo y también en la calle 67 había una camioneta blanca que se había estrellado a un costado de la vía.

Algunas personas que dijeron conocer a los involucrados señalaron que todo habría comenzado en la estación de servicio.

“Yo trabajo del otro lado, tengo cuatro meses de estar acá, tengo un bodyshop, pero hasta ahora me doy cuenta de esto, me di cuenta porque me desviaron, pero la verdad, me quedé sorprendido, siempre me han dicho que la zona es un poquito mala”, dijo Carlos López, trabajador del área.

La policía de Miami-Dade informó que ninguna de las personas involucradas está cooperando con las autoridades.El caso continúa bajo investigación.