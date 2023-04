Bajo arresto cinco personas acusadas de fraude por $1.3M en clínicas dentales en Hialeah, Pequeña Habana

Screenshot 2023-04-12 at 3.50.00 PM.png

La pareja había planteado objeciones a que los no dentistas de la compañía “intentaran imponer e implementar operaciones” que violaban los estatutos de Florida relacionados con la propiedad de clínicas por parte de no dentistas, según los informes.

Screenshot 2023-04-12 at 3.50.25 PM.png

Según el informe, el fraude comenzó después del despido de la pareja.

Las autoridades dijeron que la compañía continuó facturando a las compañías de seguros por los procedimientos bajo el Identificador Nacional de Proveedores (NPI por sus siglas en inglés) de uno de los dentistas, a pesar del hecho de que ya no estaba con la práctica.

Según el informe del arresto, el NPI del dentista se utilizó porque el nuevo propietario de la práctica, aunque era dentista, no estaba acreditado por las aseguradoras y no tenía un NPI.

Eso duró de mayo a septiembre, hasta que la administración de la clínica comenzó el proceso de inscripción adecuado, afirma.

No está claro si ese dentista enfrentará algún cargo.

Según el informe, los sospechosos también pidieron a seis dentistas asociados que “aceptaran un nuevo proceso de facturación” en el que los procedimientos realizados por asistentes dentales “serían firmados por los médicos acreditados existentes a pesar de que no administraron ni supervisaron los tratamientos”.

Los dentistas “no estaban de acuerdo con este proceso porque no estaban supervisando, no serían compensados y no querían que sus licencias se usaran sin su administración directa”, señala el informe.

Un dentista permitió la facturación de los servicios “que no realizó, sino solo para ella y los médicos que aceptó supervisar”. No está claro si enfrentará cargos.

Las autoridades dijeron que Ravelo ordenó al gerente de la oficina de la Pequeña Habana que usara algo llamado “código de manejo del comportamiento” en todos los niños menores de 6 años “sin el conocimiento y consentimiento de los médicos para aumentar la producción y cumplir con sus metas financieras para obtener un bono monetario”.

Los seis dentistas descubrieron este “esquema para defraudar agregando reclamos por servicios no prestados” y detuvieron la facturación, según el informe, y realizaron una auditoría de todos los reclamos del “código de gestión del comportamiento”.

Su auditoría reveló 50 reclamaciones fraudulentas, cuatro de las cuales ya habían sido presentadas, por un total de $1,800 en fraude.

“La evidencia material, las declaraciones juradas de testigos y los registros financieros mostrarán que Olson, Vázquez y Ravelo tenían el conocimiento y se confabularon para corregir y encubrir esto después de ser confrontados por (los dentistas)”, escribieron los investigadores en el informe.

El monto total del fraude involucrado fue de $1,350,246.35, dijeron las autoridades.

Los cargos para el grupo incluyen la presentación de reclamos de seguros falsos, un plan organizado para defraudar y el uso criminal de información de identificación personal.

Local 10 News contactó a portavoces del Departamento de Servicios Financieros de Florida para obtener más información sobre la posibilidad de arrestos adicionales en su investigación y no había recibido una respuesta hasta el miércoles.

FUENTE: 10NEWS MIAMI Chris Gothner