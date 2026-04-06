Baby Lores participa en audiencia migratoria de Insurrecto en EEUU y reacciona al proceso

Estados Unidos — El cantante cubano Baby Lores participó este domingo en una audiencia migratoria formal vinculada al caso de su colega Leandro Medina Fellové, “El Insurrecto” , actualmente bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

La intervención del artista se realizó de forma virtual y formó parte del proceso legal que enfrenta el rapero, detenido desde diciembre de 2025.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran que en la audiencia estuvieron presentes representantes legales del gobierno, incluyendo funcionarios del ICE , lo que confirma el carácter institucional del encuentro.

Baby Lores intervino como parte del entorno cercano del acusado, en un proceso que sigue abierto.

Tras concluir la sesión, el cantante expresó:

“Fue un día duro… nos tocó hablar desde el corazón”.

Sin embargo, evitó revelar detalles sobre el resultado del proceso.

Caso en curso

El Insurrecto permanece detenido en un centro en Mississippi, luego de haber sido arrestado en Florida tras un incidente de tránsito.

Su caso migratorio continúa sin una resolución definitiva.

Contexto artístico

Ambos artistas formaron parte del Clan 537, grupo emblemático del rap cubano, lo que ha generado atención y respaldo entre seguidores.