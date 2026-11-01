AVIÓN PRIVADO SE ESTRELLA CONTRA VIVIENDAS MÓVILES EN PALM BEACH: reportan múltiples muerto

Un avión privado, identificado preliminarmente como un Learjet 60, se estrelló este domingo 1 de noviembre en Greenacres, condado de Palm Beach, Florida, y provocó un incendio de grandes proporciones en una comunidad de viviendas móviles. Los primeros reportes señalan múltiples víctimas mortales, aunque las autoridades todavía no han confirmado el número exacto de fallecidos ni cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave.

Una emergencia aérea sacudió este domingo el sur de Florida después de que un avión ejecutivo cayera sobre una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, y provocara una explosión seguida de un intenso incendio.

El accidente ocurrió poco después de la 1:00 de la tarde, en las proximidades de Military Trail y 10th Avenue North, según reportes de medios locales.

Los equipos de Palm Beach County Fire Rescue acudieron al lugar y se emitió una alerta hospitalaria por un incidente con múltiples posibles víctimas. Las primeras informaciones difundidas por The New York Post también apuntan a varios fallecidos. New York Post+2

Las imágenes difundidas desde la zona muestran llamas, restos de la aeronave y daños considerables en al menos una vivienda móvil.

De acuerdo con la información preliminar, el avión involucrado sería un Learjet 60, una aeronave ejecutiva utilizada habitualmente para vuelos privados y corporativos.

Los reportes identifican provisionalmente al aparato con la matrícula N722BD.

Según las primeras versiones, la aeronave habría golpeado un árbol y derribado cables eléctricos antes de impactar contra una vivienda móvil.

El choque provocó una gran bola de fuego y dejó una zona de escombros que aparece en las grabaciones difundidas en redes sociales.

The New York Post informó que el avión tendría un valor aproximado de dos millones de dólares. Esa cifra constituye una estimación del valor de la aeronave, no una valoración oficial confirmada de este ejemplar.

Las circunstancias exactas del impacto y la identificación definitiva del avión deberán ser determinadas por las autoridades aeronáuticas. New York Post+1

Reportan múltiples fallecidos, pero todavía no existe una cifra oficial definitiva

Uno de los aspectos más preocupantes del accidente es la posibilidad de que existan víctimas tanto dentro de la aeronave como en las viviendas alcanzadas.

Los primeros reportes señalan múltiples fallecidos, pero hasta el momento no se ha establecido públicamente cuántas personas viajaban en el avión.

Tampoco se ha confirmado si había residentes dentro de la vivienda móvil afectada cuando ocurrió el impacto.

Las autoridades de emergencia activaron una respuesta para un incidente con múltiples posibles víctimas, una clasificación que permite movilizar recursos sanitarios y hospitalarios.

Es importante señalar que esta clasificación operativa no establece por sí sola un número determinado de fallecidos.

Videos muestran una enorme explosión y restos en llamas en Greenacres

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran una escena de destrucción.

En los videos se observan llamas intensas, una columna de humo y restos materiales esparcidos en la zona donde cayó la aeronave.

Según los reportes, el impacto dejó un cráter y destruyó al menos una estructura residencial.

Testigos describieron una explosión extremadamente fuerte, cuyo estruendo fue comparado con el impacto de un misil.

Estas descripciones corresponden a testimonios iniciales y no permiten establecer la velocidad, trayectoria ni causa de la caída.

¿Dónde ocurrió el accidente aéreo en Palm Beach?

El siniestro se registró en Greenacres, una ciudad del condado de Palm Beach situada en el sureste de Florida.

Los servicios de emergencia informaron de afectaciones en la zona de Military Trail y 10th Avenue North.

WPTV reportó que Military Trail fue cerrado entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North mientras los equipos de rescate trabajaban en el lugar. WPTV News Channel 5 West Palm

Las restricciones de circulación buscan facilitar el acceso de ambulancias, bomberos y personal de seguridad, además de mantener alejados a los conductores de la zona del accidente.

¿Qué pudo provocar la caída del Learjet 60?

Por el momento, no se ha establecido una causa oficial del accidente.

Las primeras versiones sobre el impacto contra un árbol y cables eléctricos describen posibles acontecimientos durante la caída, pero no permiten determinar qué originó la emergencia.

La investigación deberá examinar las condiciones del vuelo, la trayectoria de la aeronave, su estado técnico y las comunicaciones con el control del tráfico aéreo.

También será necesario determinar si se produjo alguna falla mecánica, un problema operacional u otra circunstancia.

Hasta que exista información oficial, cualquier explicación sobre las causas debe considerarse preliminar.

FAA y NTSB: qué se espera de la investigación del accidente

En Estados Unidos, los accidentes de aviación civil suelen ser investigados por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), con participación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Estos organismos pueden analizar restos de la aeronave, registros de mantenimiento, información de vuelo y declaraciones de testigos para reconstruir lo ocurrido.

En este caso, todavía está pendiente confirmar los detalles específicos de la investigación federal y la identidad de las víctimas.

También se espera que las autoridades aclaren cuántas viviendas resultaron dañadas y si hubo personas heridas en tierra.

Accidente en desarrollo: las autoridades trabajan en la zona del impacto

La emergencia continúa siendo objeto de seguimiento por parte de medios locales y autoridades del condado de Palm Beach.

La prioridad inmediata es atender a las posibles víctimas, controlar los riesgos derivados del incendio y asegurar el área.

Los próximos comunicados deberán precisar el número de personas a bordo, el balance de víctimas, la identificación de la aeronave y las circunstancias del accidente.

Hasta que se publiquen datos oficiales definitivos, la información sobre fallecidos, ocupantes y causas del siniestro permanece sujeta a actualización.