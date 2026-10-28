¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

Una nueva encuesta de la Universidad Internacional de Florida (FIU) revela una marcada diferencia entre las preferencias políticas de los cubanoamericanos de Miami-Dade y sus opiniones sobre las políticas migratorias. Aunque el electorado de origen cubano mantiene una fuerte identificación con el Partido Republicano, el 76% de los consultados desaprueba el incremento de las deportaciones de cubanos sin estatus legal que no tienen antecedentes penales. El rechazo también alcanza al 63% de los encuestados republicanos.

Los resultados de una nueva investigación de la Universidad Internacional de Florida (FIU) muestran que el respaldo político al Partido Republicano entre los cubanoamericanos de Miami-Dade no implica necesariamente una aprobación de todas las medidas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

El estudio identifica un amplio rechazo al aumento de las deportaciones de ciudadanos cubanos que carecen de estatus migratorio regular, pero que no cuentan con antecedentes penales.

La desaprobación alcanza al 76% de los participantes, una proporción que refleja la sensibilidad de este asunto entre las familias cubanas residentes en el sur de Florida.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el desacuerdo también se manifiesta entre los propios votantes republicanos, un segmento tradicionalmente importante dentro de la comunidad cubanoamericana.

La encuesta de FIU encontró que más de tres de cada cuatro participantes desaprueban el incremento de las deportaciones de cubanos que no tienen estatus legal y carecen de antecedentes penales.

El resultado es relevante porque distingue entre la aplicación general de las leyes migratorias y las expulsiones de personas que no han sido condenadas por delitos.

La pregunta se refiere específicamente a este último grupo, por lo que sus resultados no deben interpretarse como un rechazo a todas las deportaciones.

En una comunidad donde numerosas familias mantienen vínculos directos con procesos migratorios, las decisiones sobre expulsiones, permisos de trabajo y regularización tienen consecuencias concretas en la vida cotidiana.

El 63% de los republicanos cubanoamericanos también desaprueba estas deportaciones

Uno de los datos más destacados del estudio es el nivel de desacuerdo registrado entre los encuestados identificados con el Partido Republicano.

Según FIU, el 63% de los republicanos consultados rechaza el aumento de las deportaciones de cubanos sin estatus legal y sin antecedentes penales.

Este resultado pone de manifiesto que la identificación partidista no determina una posición uniforme sobre inmigración.

Un elector puede respaldar a los republicanos por sus posiciones económicas, su política hacia Cuba u otros asuntos, y al mismo tiempo cuestionar determinadas medidas de deportación.

La encuesta refleja esa diferencia entre las preferencias partidistas y las opiniones sobre políticas públicas específicas.

El 87% apoya reactivar los trámites migratorios para cubanos que viven en Estados Unidos

La investigación también preguntó sobre la reanudación del procesamiento de beneficios migratorios para ciudadanos cubanos que ya residen en territorio estadounidense.

El respaldo fue todavía más amplio: el 87% de los participantes se mostró favorable a que estos procedimientos vuelvan a tramitarse.

La propuesta obtuvo niveles similares de aceptación entre republicanos, demócratas e independientes.

Apoyo a reanudar el procesamiento de beneficios migratorios

La diferencia entre los grupos partidistas fue reducida: el 90% de los demócratas respaldó la medida, frente al 86% de los republicanos y el mismo porcentaje entre independientes.

Estos datos muestran un punto de coincidencia entre sectores políticos que mantienen diferencias importantes en otros temas.

Por qué la política migratoria genera desacuerdos dentro del electorado republicano de Miami

La comunidad cubanoamericana de Miami-Dade ha tenido históricamente una presencia destacada dentro del electorado republicano del sur de Florida.

Sin embargo, los resultados de FIU reflejan que esa identificación política puede coexistir con posiciones distintas sobre la aplicación de las leyes migratorias.

Las deportaciones de personas sin antecedentes penales, la situación de los familiares que esperan regularizarse y los procedimientos administrativos de inmigración constituyen asuntos diferentes de la política exterior hacia Cuba.

La encuesta muestra que una parte considerable de los republicanos cubanoamericanos distingue entre estas cuestiones.

No obstante, el estudio no permite concluir por sí solo que el desacuerdo migratorio vaya a provocar cambios en la intención de voto.

Familias cubanas pendientes de trámites migratorios, en el centro del debate

La reanudación del procesamiento de beneficios migratorios tiene especial importancia para quienes mantienen solicitudes pendientes ante las autoridades estadounidenses.

Estos procedimientos pueden incluir distintas categorías de beneficios, según la situación individual de cada solicitante y las medidas administrativas aplicables.

La suspensión o demora de un trámite puede prolongar la incertidumbre sobre la posibilidad de trabajar legalmente, viajar o conseguir una resolución migratoria.

Por esa razón, el respaldo del 87% registrado por FIU resulta significativo como indicador de las prioridades expresadas por los participantes.

Sin embargo, apoyar la reanudación de los procedimientos no equivale a respaldar la aprobación automática de todas las solicitudes.

La encuesta de FIU revela diferencias entre lealtad política y prioridades migratorias

Los hallazgos presentan una distinción importante en el comportamiento político de los cubanoamericanos de Miami-Dade.

Por una parte, el respaldo al Partido Republicano continúa siendo un elemento destacado del panorama electoral de esta comunidad.

Por otra, una mayoría de los participantes rechaza el incremento de las deportaciones de cubanos sin antecedentes penales y respalda que se reanuden los procedimientos migratorios.

Los datos indican que las opiniones sobre inmigración no se dividen exclusivamente según las preferencias partidistas.

La principal conclusión del estudio es que el respaldo a un partido político puede coexistir con un desacuerdo amplio respecto a determinadas políticas de su administración, especialmente cuando afectan a personas y familias de la propia comunidad.

4. Datos adicionales verificados de la encuesta

La publicación oficial de FIU confirma que el 68% de los cubanoamericanos encuestados planea votar por candidatos republicanos en las elecciones de noviembre, igualando el máximo registrado por el estudio en 2024.