CUBA Y MIAMI YA NO TIENEN LA MISMA HORA: el cambio que afecta llamadas, viajes y citas

Desde este domingo 1 de noviembre de 2026, Cuba tiene una hora de adelanto respecto a Miami y otras ciudades del este de Estados Unidos. La diferencia se produjo después de que Florida regresara al horario estándar, mientras el Gobierno cubano decidió mantener el horario de verano hasta noviembre de 2027 como parte de las medidas para enfrentar la crisis energética. El desfase se mantendrá hasta el 14 de marzo de 2027, cuando Estados Unidos vuelva a adelantar sus relojes.

Los cubanos que viven en Estados Unidos y mantienen comunicación frecuente con familiares en la isla deberán tener en cuenta una nueva diferencia horaria a partir de este domingo.

Por primera vez en varios años, La Habana y Miami no coincidirán temporalmente en sus relojes durante una parte del otoño y el invierno.

El cambio comenzó durante la madrugada del 1 de noviembre, cuando Miami y el resto de las ciudades estadounidenses que utilizan la hora del Este atrasaron sus relojes una hora.

Cuba, en cambio, mantuvo el horario de verano por decisión de sus autoridades, que buscan reducir la demanda eléctrica durante determinadas horas de la tarde.

Como resultado, cuando en Miami son las 8:00 de la mañana, en La Habana son las 9:00.

¿Qué hora es en Cuba y Miami desde el 1 de noviembre de 2026?

La diferencia horaria es de una hora: Cuba se encuentra adelantada respecto a Miami.

La diferencia también se aplica a ciudades como Nueva York, Washington D. C. y Orlando, que comparten el horario del Este de Estados Unidos.

Para quienes realizan llamadas, coordinan reuniones o tienen vuelos programados entre ambos países, resulta importante verificar cuál es la hora local de cada destino.

¿Por qué Miami atrasó el reloj y Cuba mantuvo el horario de verano?

El cambio en Miami responde al calendario oficial estadounidense.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el horario de verano finaliza el primer domingo de noviembre.

Este año, el ajuste ocurrió el 1 de noviembre a las 2:00 de la madrugada, cuando los relojes retrocedieron una hora y volvieron a marcar la 1:00 a. m.

Miami pasó así del horario de verano del Este (EDT, UTC−4) al horario estándar del Este (EST, UTC−5).

Cuba debía realizar un cambio similar, pero sus autoridades decidieron suspenderlo.

El 24 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunciaron que la isla mantendría el horario de verano hasta el 7 de noviembre de 2027.

La medida forma parte de las decisiones gubernamentales destinadas a enfrentar la crisis eléctrica que afecta al país.

Cuba mantiene el horario de verano para reducir los apagones

El Gobierno cubano justificó la decisión por la necesidad de disminuir la demanda eléctrica durante el horario vespertino.

Según los cálculos publicados por los ministerios, mantener el horario de verano permitiría evitar un incremento de aproximadamente 126 megavatios en las afectaciones eléctricas durante el período de mayor consumo.

Según la explicación oficial, mantener más luz natural durante determinadas horas de la tarde permitiría reducir el uso de iluminación artificial y aprovechar mejor la generación solar.

Sin embargo, la medida no resuelve los problemas estructurales del Sistema Electroenergético Nacional, afectado por averías, falta de combustible y dificultades de mantenimiento.

Cuba también retrasa la entrada a escuelas y centros de trabajo

La continuidad del horario de verano tiene otra consecuencia para la vida cotidiana de los cubanos: el amanecer ocurre más tarde según la hora oficial.

Para adaptarse a esta situación, las autoridades anunciaron un retraso de 30 minutos en la entrada a escuelas y determinados centros laborales.

La modificación se aplicará desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 14 de marzo de 2027.

El objetivo es ajustar los horarios de inicio de actividades a las condiciones de iluminación natural durante los meses de invierno.

La medida adquiere relevancia para estudiantes y trabajadores que deben trasladarse durante las primeras horas de la mañana.

¿Hasta cuándo Cuba tendrá una hora más que Miami?

La diferencia horaria se mantendrá durante los próximos meses, siempre que no se modifiquen nuevamente los calendarios oficiales.

El siguiente cambio previsto en Estados Unidos ocurrirá el domingo 14 de marzo de 2027.

Ese día, Miami adelantará sus relojes una hora y regresará al horario de verano del Este.

Por tanto, el desfase actual durará aproximadamente cuatro meses y medio.

¿Es la primera vez que Cuba y Miami tienen horarios diferentes desde 2006?

Aunque en redes sociales circulan publicaciones que aseguran que este desfase no ocurría desde 2006, los registros históricos muestran que esa afirmación no es correcta.

En noviembre de 2011 se produjo una diferencia similar cuando Estados Unidos terminó su horario de verano el día 6 y Cuba lo mantuvo hasta el 13.

Durante esa semana, La Habana estuvo una hora por delante de Miami.

El año 2006 corresponde a otro antecedente: Cuba había mantenido de forma continuada el horario de verano desde marzo de 2004 hasta octubre de 2006.

Por tanto, la diferencia actual no constituye un hecho sin precedentes desde aquella fecha.

Qué deben revisar los cubanos que viajan o se comunican con Miami

El cambio puede afectar llamadas familiares, citas virtuales, reuniones de trabajo, reservas de vuelos y actividades coordinadas entre Cuba y Estados Unidos.

También conviene revisar los teléfonos, relojes inteligentes y computadoras utilizados en la isla.

Algunos dispositivos podrían aplicar automáticamente el cambio de horario previsto antes de la decisión gubernamental de octubre.

Si eso ocurre, mostrarían una hora incorrecta.

La referencia oficial que debe mantenerse en Cuba es UTC−4, mientras Miami utilizará UTC−5 hasta marzo de 2027.

Desde este 1 de noviembre, la regla es sencilla: para conocer la hora en Cuba, hay que sumar una hora a la de Miami.