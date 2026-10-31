SIN DESAYUNO, CON APAGONES Y FALTA DE AGUA: la crisis que golpea a la Vocacional Lenin en Cuba

El Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Vladimir Ilich Lenin, uno de los centros educativos más emblemáticos de Cuba, atraviesa el curso escolar 2026-2027 con serias dificultades en la alimentación, el suministro eléctrico y el abastecimiento de agua. Según una investigación de IPS Cuba, más de 1.200 estudiantes permanecen matriculados en una institución donde el comedor ya no ofrece desayuno, los apagones afectan la vida en los albergues y el agua no alcanza los pisos superiores de los dormitorios.

La crisis económica y energética de Cuba también está afectando las condiciones de vida de los estudiantes de uno de los centros preuniversitarios más reconocidos del país.

La Vocacional Lenin, ubicada en La Habana y concebida históricamente como una institución de formación especializada para alumnos con alto rendimiento académico, enfrenta importantes limitaciones materiales durante el actual período lectivo.

Un reportaje de IPS Cuba describe una situación en la que las familias deben asumir gastos adicionales para garantizar la alimentación y el bienestar de sus hijos mientras permanecen internados.

Los problemas incluyen la ausencia de desayuno en el comedor, interrupciones prolongadas de electricidad, dificultades para acceder al agua y el deterioro de instalaciones destinadas a actividades deportivas y recreativas.

El curso 2026-2027 comenzó el 14 de septiembre con más de 1.200 estudiantes matriculados en la institución.

Sin embargo, el servicio de comedor ofrece únicamente almuerzo y comida, según la investigación de IPS Cuba.

El desayuno dejó de formar parte de la alimentación proporcionada por el centro, aunque el reporte no precisa cuándo se adoptó esa decisión.

La oferta alimentaria también presenta dificultades relacionadas con la variedad y disponibilidad de productos.

Según los testimonios recogidos, los menús suelen incluir arroz, chícharos y puré de viandas, mientras las familias deben aportar otros alimentos para complementar la dieta de los estudiantes.

Esta situación genera gastos adicionales para los padres, especialmente en un contexto de inflación y elevados precios de los productos alimenticios.

“Solo hay corriente unas pocas horas al día”: estudiantes denuncian apagones en los albergues

La falta de electricidad constituye otro de los problemas que afectan la vida cotidiana dentro de la Vocacional Lenin.

Una estudiante de décimo grado explicó a IPS Cuba que los apagones dificultan especialmente las horas posteriores a la jornada docente.

“Solo hay corriente unas pocas horas al día. Cuando se acaba el horario docente y subimos a los albergues, se hace muy difícil estar todo el tiempo a oscuras”, relató.

Las interrupciones del suministro eléctrico afectan la iluminación de los dormitorios y el funcionamiento de ventiladores, equipos de comunicación y otros dispositivos necesarios para los estudiantes.

La situación también puede dificultar las actividades de estudio fuera del horario de clases, especialmente durante la noche.

Ante estas limitaciones, algunos alumnos han comenzado a utilizar equipos recargables y fuentes alternativas de energía.

Estudiantes deben cargar agua porque no llega a los pisos superiores de los dormitorios

El abastecimiento de agua representa otro desafío para quienes permanecen internados.

Según IPS Cuba, el suministro llega a las habitaciones ubicadas en la planta baja, pero no alcanza de manera adecuada los pisos segundo, tercero y cuarto de los albergues.

La situación obliga a los estudiantes a trasladar agua manualmente hacia las plantas superiores para cubrir necesidades básicas.

El problema afecta actividades cotidianas como el aseo personal, la limpieza y el almacenamiento de agua para uso doméstico.

La falta de presión en las redes internas se produce en un contexto nacional de dificultades en los sistemas de bombeo y distribución, agravadas por los cortes eléctricos.

Sin embargo, el reporte no establece una causa técnica definitiva para las fallas específicas del sistema hidráulico de la escuela.

Ollas eléctricas, lámparas y baterías: cómo se organizan los alumnos para vivir en los albergues

Frente a las limitaciones del comedor y los servicios básicos, algunos estudiantes han improvisado soluciones dentro de los dormitorios.

Entre los equipos mencionados por IPS Cuba figuran ollas eléctricas, ventiladores recargables, lámparas y estaciones portátiles de energía.

Estos dispositivos permiten afrontar parcialmente las dificultades, aunque dependen de la capacidad económica de las familias y de la posibilidad de recargarlos cuando regresa la electricidad.

La preparación de alimentos en los dormitorios también plantea necesidades de seguridad que requieren supervisión y condiciones adecuadas de ventilación e instalaciones eléctricas.

La situación refleja cómo parte de las responsabilidades de alimentación y abastecimiento se ha trasladado desde la institución hacia los estudiantes y sus familiares.

Cafeterías privadas con precios elevados aumentan los gastos de las familias

Otro de los cambios descritos por IPS Cuba está relacionado con las cafeterías del plantel.

Estos establecimientos fueron arrendados a formas de gestión no estatal y ofrecen productos a precios que los estudiantes consideran elevados.

La existencia de estas alternativas comerciales no garantiza que todos los alumnos puedan acceder a ellas.

Para muchas familias, comprar alimentos adicionales representa un gasto importante que se suma al transporte, los artículos de higiene y otros productos necesarios durante el internado.

El problema adquiere mayor relevancia porque los estudiantes permanecen en el centro durante períodos prolongados.

Los alumnos salen del internado cada 15 días por la crisis de combustible

La escasez de combustible también ha modificado la organización de las salidas escolares.

Según la información publicada, los estudiantes pueden regresar a sus hogares cada 15 días, una frecuencia que prolonga su estancia en los albergues.

Esta medida incrementa la cantidad de alimentos y provisiones que las familias deben enviar para cubrir las necesidades de sus hijos.

También reduce las oportunidades de regresar al hogar para descansar o resolver dificultades personales.

En una institución con alumnos procedentes de diferentes zonas de La Habana y otros territorios, el transporte constituye un componente importante de la organización escolar.

Gimnasio, cine y áreas deportivas llevan más de cinco años sin funcionar

El deterioro de la infraestructura no se limita a los dormitorios y al comedor.

El gimnasio, el tabloncillo y el cine de la Vocacional Lenin permanecen fuera de servicio desde hace más de cinco años, según los reportes citados.

Las instalaciones se encuentran en procesos de reparación sin una fecha pública de conclusión.

Como resultado, distintas generaciones de estudiantes han cursado sus estudios sin poder utilizar estos espacios.

La ausencia de instalaciones deportivas y recreativas limita las actividades complementarias que forman parte de la vida de un centro de enseñanza interna.

Denuncias anteriores alertaron sobre la falta de 400 colchones y apagones de hasta 22 horas

Las dificultades actuales habían sido advertidas por familiares antes del comienzo del curso escolar.

En agosto, algunos padres denunciaron que la institución enfrentaba un déficit aproximado de 400 colchones y problemas sin resolver en el suministro de agua.

También expresaron preocupación por la posibilidad de apagones de entre 20 y 22 horas diarias.

Estas cifras corresponden a denuncias previas al inicio del curso y no permiten establecer, por sí solas, cuántos colchones faltan actualmente ni la duración exacta de los apagones en cada jornada.

El 27 de agosto, la ministra cubana de Educación, Naima Trujillo, reconoció las dificultades materiales existentes en el sistema educativo.

“Vamos a comenzar el curso con todas las dificultades”, declaró.

Donaciones externas ayudan a sostener la atención médica de la Vocacional Lenin

El área de salud de la institución también ha recibido apoyo mediante iniciativas solidarias.

El proyecto A Cuba hay que quererla, coordinado por el médico Amado Riol, entregó medicamentos, materiales de primeros auxilios y otros insumos destinados a mejorar la atención sanitaria.

Estas donaciones constituyen una ayuda para el funcionamiento del servicio médico escolar.

No obstante, el reporte no precisa qué proporción de las necesidades sanitarias del centro se cubre mediante estas contribuciones.

La disponibilidad de atención médica resulta especialmente importante en una institución donde numerosos adolescentes permanecen internados durante varios días consecutivos.

El Gobierno de La Habana mostró imágenes de la escuela, pero no abordó las denuncias sobre los albergues

El 16 de septiembre, el Gobierno de La Habana publicó fotografías de una visita oficial a la Vocacional Lenin.

Las imágenes mostraban instalaciones académicas, el museo de ciencias, pasillos acondicionados y aulas con estudiantes.

Sin embargo, la publicación no documentaba las condiciones del comedor, los dormitorios ni los problemas de agua y electricidad descritos posteriormente por IPS Cuba.

La ausencia de esos aspectos en las fotografías oficiales no permite establecer si las autoridades han realizado intervenciones adicionales para corregirlos.

Hasta el momento descrito en el reporte, no se había difundido una solución integral a las dificultades señaladas.

La crisis de la Vocacional Lenin refleja los desafíos de la educación interna en Cuba

La situación del IPVCE Vladimir Ilich Lenin plantea interrogantes sobre la capacidad de mantener condiciones adecuadas de alimentación, alojamiento y servicios básicos en los centros educativos internos.

La institución, históricamente reconocida por su formación académica especializada, enfrenta limitaciones que afectan aspectos esenciales de la vida estudiantil.

Los testimonios recogidos por IPS Cuba muestran que parte de las necesidades de los alumnos depende actualmente del esfuerzo económico y logístico de sus familias.

El desafío no se limita a mantener abiertas las aulas: también implica garantizar alimentación suficiente, acceso al agua, electricidad y condiciones de alojamiento apropiadas para más de 1.200 estudiantes.