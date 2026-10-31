Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: "EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Gobierno comunista de Cuba podría experimentar cambios políticos profundos en los próximos dos años y medio, durante una entrevista con el periodista Benny Johnson.

El mandatario calificó a la isla como un “país fallido”, mencionó las acciones estadounidenses en Venezuela y afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, sigue de cerca la situación cubana. Sin embargo, no presentó un plan específico ni anunció una intervención militar contra La Habana.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a referirse al futuro político de Cuba con declaraciones en las que cuestionó la continuidad del sistema de gobierno encabezado por el Partido Comunista.

Durante una conversación con el periodista y comentarista Benny Johnson, Trump expresó su convencimiento de que las autoridades cubanas no podrán mantenerse indefinidamente en el poder.

“No va a durar mucho más. Es un país fallido. Mira lo que hicimos con Venezuela”, afirmó el mandatario, según las declaraciones difundidas de la entrevista.

Las palabras del presidente se producen en un contexto de tensiones entre Washington y La Habana, marcado por sanciones económicas, desacuerdos diplomáticos y cuestionamientos estadounidenses a la gestión del Gobierno cubano.

Trump afirma que el Gobierno cubano “no va a durar mucho más”

Durante la entrevista, Johnson preguntó al presidente sobre las posibilidades de que la estructura política vinculada a la familia Castro continúe gobernando Cuba.

Trump respondió con una evaluación negativa de la situación económica y política de la isla.

“No va a durar mucho más”, aseguró.

El mandatario también utilizó la expresión “país fallido” para describir a Cuba, una caracterización política que forma parte de su discurso crítico hacia el Gobierno de La Habana.

La afirmación refleja la expectativa del presidente estadounidense sobre posibles cambios en Cuba, pero no constituye una confirmación de que exista un proceso de transición política en marcha.

“Durante estos dos años y medio”: el plazo que mencionó Trump sobre Cuba

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ocurrió cuando Trump se refirió al tiempo en que, según su evaluación, podría resolverse la situación cubana.

“Eso definitivamente se resolverá durante estos dos años y medio. Antes de eso, en realidad”, declaró.

La frase introduce un horizonte temporal concreto en las declaraciones del mandatario, aunque no establece qué tipo de transformación espera que ocurra.

Trump tampoco explicó si se refería a un cambio de Gobierno, a un acuerdo diplomático, a reformas internas o a otro escenario político.

Por ello, el plazo debe interpretarse como una previsión expresada por el presidente y no como un anuncio oficial de una transición acordada o programada.

Trump menciona a Venezuela como referencia al hablar del futuro de Cuba

Durante el intercambio, Trump también hizo referencia a las acciones de Estados Unidos en Venezuela.

“Mira lo que hicimos con Venezuela”, expresó al responder sobre la permanencia del Gobierno cubano.

La comparación resulta relevante por la relación política que históricamente han mantenido La Habana y Caracas y por el papel de ambos países en la política exterior estadounidense.

Sin embargo, Trump no explicó en ese fragmento qué medidas específicas relacionadas con Venezuela podrían aplicarse a Cuba.

Tampoco anunció que Washington vaya a repetir una estrategia determinada contra las autoridades cubanas.

Marco Rubio sigue de cerca la situación de Cuba, según Trump

El presidente estadounidense también destacó la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, en el seguimiento de la política hacia La Habana.

“Estamos vigilando muy de cerca a Cuba. Tenemos a Marco siguiéndola extremadamente de cerca”, afirmó.

Trump hizo referencia además a los antecedentes familiares cubanos del jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio ha mantenido durante su trayectoria política una posición crítica frente al Gobierno cubano y ha defendido medidas de presión dirigidas a sus autoridades.

Las declaraciones de Trump indican que Cuba continúa ocupando un lugar destacado en la agenda de política exterior de Washington.

No obstante, el mandatario no anunció nuevas sanciones ni decisiones específicas del Departamento de Estado durante ese fragmento de la entrevista.

¿Estados Unidos prepara una operación militar contra Cuba?

Las declaraciones de Trump se producen después de que el mandatario mencionara operaciones estadounidenses relacionadas con Irán y sugiriera que Washington podría prestar mayor atención a Cuba una vez concluida esa etapa.

Sin embargo, no presentó información sobre un despliegue militar, una orden de intervención o un calendario operativo dirigido contra la isla.

La afirmación de que el Gobierno cubano podría cambiar en menos de dos años y medio no demuestra que exista una operación militar planificada.

Por ahora, las palabras del presidente deben distinguirse de cualquier decisión formal de política exterior o defensa.

La Habana mantiene su estrategia de resistencia frente a Washington

Las declaraciones de Trump contrastan con la posición expresada recientemente por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

En una entrevista concedida a The New York Times, Rodríguez aseguró que el Gobierno cubano mantendrá su estrategia de resistencia frente a las sanciones estadounidenses durante el tiempo que sea necesario.

“Por el tiempo que haga falta”, respondió al ser consultado sobre cuánto tiempo podría sostenerse esa política.

El canciller también expresó su convencimiento de que Estados Unidos terminará modificando su postura hacia Cuba.

Las declaraciones de ambos funcionarios reflejan expectativas contrapuestas: Trump anticipa cambios políticos en la isla, mientras Rodríguez sostiene que La Habana continuará resistiendo hasta que Washington cambie su política.

Cuba y Estados Unidos mantienen contactos pese a las tensiones

Aunque las relaciones bilaterales atraviesan una etapa de confrontación, Rodríguez reconoció que funcionarios de ambos gobiernos continúan comunicándose.

Según explicó a The New York Times, los contactos incluyen reuniones presenciales, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.

El canciller admitió, sin embargo, que las conversaciones han producido pocos avances.

Hasta ahora, no se han anunciado acuerdos concretos ni un calendario de negociaciones que permita establecer un posible acercamiento diplomático.

Qué significan las declaraciones de Trump sobre el futuro de Cuba

Las afirmaciones del presidente estadounidense constituyen una nueva expresión de su postura sobre el Gobierno cubano.

Trump planteó que podrían producirse cambios dentro de un plazo de aproximadamente dos años y medio, pero no precisó cómo se desarrollarían ni qué acciones adoptaría Washington para promoverlos.

La continuidad del sistema político cubano depende de factores internos y externos que no pueden determinarse únicamente a partir de las declaraciones de un mandatario extranjero.

El elemento central de la entrevista es que Trump anticipó cambios en Cuba y atribuyó a Marco Rubio un papel destacado en el seguimiento de la situación, sin anunciar una operación militar ni presentar un plan concreto para la isla.