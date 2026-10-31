🚨🇺🇸 TRUMP CONFIRMA SU RESPALDO TOTAL A MARÍA ELVIRA SALAZAR TRAS SUS DIFERENCIAS POR LAS DEPORTACIONES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su apoyo a la reelección de la congresista republicana María Elvira Salazar por el Distrito Congresional 27 de Florida, a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. A través de Truth Social, el mandatario destacó su desempeño en el Congreso, defendió sus posiciones económicas y de seguridad fronteriza y lanzó críticas contra su rival demócrata, Eliott Rodríguez. El respaldo se produce después de diferencias públicas entre Trump y Salazar sobre determinadas medidas migratorias.

El presidente Donald Trump anunció su respaldo a la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, quien busca conservar su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante las elecciones de medio término del próximo martes.

El pronunciamiento fue realizado mediante una publicación en Truth Social, la plataforma utilizada habitualmente por el mandatario para comunicar sus posiciones políticas y respaldar candidaturas republicanas.

“María Elvira Salazar está haciendo un excelente trabajo representando a la maravillosa gente del Distrito Congresional 27 de Florida”, escribió Trump, según el mensaje difundido.

La declaración llega en la etapa final de una contienda en la que Salazar enfrenta al candidato demócrata Eliott Rodríguez, también conocido por su trayectoria en los medios de comunicación del sur de Florida.

En su publicación, el presidente enumeró distintas áreas en las que considera que la congresista ha desarrollado una labor favorable para los intereses de su distrito.

Trump mencionó las políticas fiscales, el fortalecimiento de la economía, la seguridad fronteriza y el respaldo a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

También destacó su apoyo a los veteranos, la producción estadounidense y los derechos relacionados con la Segunda Enmienda de la Constitución.

El mandatario presentó estas posiciones como parte de las razones para respaldar su continuidad en el Congreso.

Sus afirmaciones constituyen una valoración política de la gestión de Salazar y no una evaluación independiente de los resultados de su trabajo legislativo.

Trump critica a Eliott Rodríguez, rival demócrata de Salazar en el Distrito 27

El mensaje presidencial también incluyó críticas directas contra Eliott Rodríguez, candidato del Partido Demócrata.

Trump lo describió con expresiones como “izquierda radical”, “imprudente” y “peligroso”.

Además, lo acusó de respaldar aumentos de impuestos y políticas migratorias que, según el mandatario, debilitarían los controles fronterizos.

Estas afirmaciones forman parte del discurso de campaña del presidente republicano y deben distinguirse de las propuestas documentadas del candidato demócrata.

La contienda enfrenta a dos figuras con experiencia en el periodismo y la comunicación pública, pero con posiciones partidistas diferentes sobre asuntos económicos, migratorios y de política nacional.

María Elvira Salazar y Trump habían mostrado diferencias sobre las deportaciones de inmigrantes

Uno de los elementos más relevantes del respaldo presidencial es que se produce después de desacuerdos públicos entre Salazar y la administración Trump sobre determinadas medidas migratorias.

La congresista ha cuestionado las consecuencias de algunas políticas de deportación para familias inmigrantes que llevan años residiendo en Estados Unidos.

Sus posiciones han incluido preocupaciones sobre personas sin antecedentes penales que enfrentan procesos de expulsión y sobre la necesidad de encontrar soluciones legislativas para determinados grupos migratorios.

Estas diferencias no han impedido que ambos mantengan coincidencias en otras áreas, como la política hacia el Gobierno cubano y distintas prioridades económicas.

El respaldo anunciado por Trump refleja que las discrepancias migratorias no han supuesto una ruptura política entre el mandatario y la congresista.

El voto cubanoamericano y la inmigración, temas relevantes en Miami-Dade

La elección del Distrito 27 se desarrolla en una zona donde los votantes hispanos, incluidos los cubanoamericanos, tienen una presencia importante.

La política migratoria constituye uno de los asuntos que generan mayor debate dentro de esta comunidad.

Una encuesta de la Universidad Internacional de Florida (FIU) difundida en octubre de 2026 encontró que el 76% de los cubanoamericanos consultados en Miami-Dade desaprobaba el aumento de las deportaciones de cubanos sin estatus legal y sin antecedentes penales.

El rechazo alcanzaba al 63% entre los participantes identificados con el Partido Republicano.

El mismo estudio encontró que el 87% respaldaba reanudar el procesamiento de beneficios migratorios para cubanos que ya residen en Estados Unidos.

Los resultados ilustran que la identificación partidista y las opiniones sobre determinadas políticas migratorias no necesariamente coinciden.

Sin embargo, estas cifras corresponden a una encuesta de cubanoamericanos de Miami-Dade y no representan por sí solas la intención de voto del conjunto del Distrito 27.

María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez se enfrentarán el 3 de noviembre

La congresista republicana buscará conservar su representación en la Cámara de Representantes durante las elecciones legislativas del próximo martes.

Su rival será Eliott Rodríguez, quien aspira al escaño por el Partido Demócrata.

Durante la campaña, ambos candidatos han presentado posiciones diferentes sobre economía, inmigración, seguridad y prioridades legislativas.

La elección determinará quién representará al Distrito Congresional 27 de Florida durante el próximo período de la Cámara de Representantes.

El respaldo presidencial constituye un nuevo acontecimiento de campaña, aunque su impacto sobre las preferencias de los electores no puede establecerse únicamente a partir del anuncio.

El respaldo de Trump llega en la recta final de las elecciones de medio término

La publicación de Truth Social se produce cuando faltan pocos días para las elecciones legislativas estadounidenses.

El presidente ha participado en actos políticos y ha expresado su apoyo a distintos candidatos republicanos durante las últimas semanas.

En el caso de María Elvira Salazar, su pronunciamiento confirma una coincidencia política pese a las diferencias que ambos han mantenido sobre determinadas decisiones migratorias.

El hecho central es que Trump ha expresado públicamente su respaldo a la reelección de Salazar, mientras la congresista y Eliott Rodríguez continúan su disputa por el Distrito 27 de Florida.