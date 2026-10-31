Bruno Rodríguez confirma contactos entre Cuba y EEUU por WhatsApp, llamadas y reuniones presenciales

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, confirmó que funcionarios de La Habana y Washington continúan manteniendo contactos mediante reuniones presenciales, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, pese al deterioro de las relaciones bilaterales. En una entrevista concedida a The New York Times, el canciller reconoció que las conversaciones han producido escasos avances y responsabilizó a las presiones de la administración de Donald Trump por las dificultades para alcanzar acuerdos.

El Gobierno cubano mantiene abiertos canales de comunicación con Estados Unidos, incluso en medio de una de las etapas de mayor tensión diplomática entre ambos países durante los últimos años.

Así lo reveló el canciller Bruno Rodríguez Parrilla en una entrevista con The New York Times, en la que confirmó que los contactos entre funcionarios de ambos gobiernos no se han interrumpido.

Según explicó, las comunicaciones incluyen encuentros cara a cara, conversaciones telefónicas y mensajes intercambiados mediante WhatsApp.

La revelación resulta significativa porque se produce mientras Washington mantiene una política de presión contra las autoridades cubanas y ambos gobiernos protagonizan enfrentamientos públicos sobre sanciones económicas, derechos humanos y el futuro político de la isla.

Uno de los detalles más llamativos de la entrevista fue la confirmación de que funcionarios estadounidenses y cubanos utilizan diferentes vías para mantener el diálogo.

Rodríguez reconoció que existen reuniones presenciales, llamadas telefónicas y comunicaciones mediante WhatsApp.

Sin embargo, no identificó a los participantes, la frecuencia de los intercambios ni los asuntos específicos abordados en cada conversación.

Tampoco precisó si los contactos forman parte de negociaciones formales o de mecanismos diplomáticos habituales para gestionar asuntos bilaterales.

La existencia de estas comunicaciones demuestra que los canales de contacto continúan abiertos, pero no significa necesariamente que ambos gobiernos estén próximos a alcanzar un acuerdo.

“Es muy difícil que progresen conversaciones cuando están acompañadas de amenazas”, afirma Bruno Rodríguez

El canciller reconoció que los intercambios con Washington han producido resultados limitados.

Durante la entrevista, atribuyó la falta de avances a la presión ejercida por la administración estadounidense.

“Es muy difícil que progresen conversaciones cuando estas están acompañadas permanentemente de amenazas”, declaró Rodríguez.

La afirmación refleja la posición del Gobierno cubano, que considera que las sanciones y las advertencias de Washington dificultan la posibilidad de mejorar las relaciones.

Estados Unidos, por su parte, ha defendido sus medidas de presión como una respuesta a las restricciones políticas y a la situación de los derechos humanos en Cuba.

Las diferencias entre ambas administraciones continúan siendo un obstáculo para cualquier acercamiento diplomático.

Donald Trump y Marco Rubio mantienen la presión sobre el Gobierno cubano

La confirmación de los contactos se produce mientras la administración del presidente Donald Trump mantiene una postura crítica hacia las autoridades de La Habana.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en la necesidad de cambios profundos en Cuba y ha cuestionado la gestión económica y política del Gobierno cubano.

Washington también ha impulsado sanciones contra entidades y funcionarios vinculados a sectores estratégicos de la economía de la isla.

Por su parte, Rodríguez sostiene que las medidas estadounidenses afectan las condiciones de vida de la población y dificultan la recuperación económica.

A pesar de estas posiciones enfrentadas, las declaraciones del canciller indican que ambas partes continúan comunicándose.

Bruno Rodríguez asegura que Cuba resistirá la presión estadounidense

Durante la misma entrevista, el ministro cubano defendió la estrategia de resistencia del Gobierno de La Habana frente a las sanciones de Estados Unidos.

Rodríguez aseguró que Cuba mantendrá esa posición durante el tiempo que sea necesario y expresó su convencimiento de que Washington terminará modificando su política hacia la isla.

“Por el tiempo que haga falta”, respondió al ser consultado sobre cuánto tiempo podría mantenerse esa estrategia.

El canciller también sostuvo que las políticas estadounidenses hacia Cuba no han conseguido los objetivos perseguidos durante décadas.

Sus declaraciones contrastan con las evaluaciones de analistas que cuestionan los costos económicos y sociales de la prolongada confrontación bilateral.

¿Existe una negociación entre Cuba y Estados Unidos?

Las declaraciones de Rodríguez confirman la continuidad de los contactos diplomáticos, pero dejan varias preguntas sin respuesta.

Hasta ahora, el canciller no ha anunciado un calendario de negociaciones, acuerdos concretos ni compromisos alcanzados con funcionarios estadounidenses.

Tampoco se ha identificado públicamente quiénes participan en las comunicaciones por WhatsApp o en las reuniones presenciales mencionadas.

Los contactos podrían abarcar asuntos consulares, migratorios, diplomáticos o de seguridad, pero la entrevista no permite establecer cuáles son los temas efectivamente discutidos.

Por ello, no es posible afirmar que exista una negociación avanzada para levantar sanciones, restablecer plenamente las relaciones o alcanzar un acuerdo político entre ambos gobiernos.

Washington y La Habana mantienen el diálogo mientras persisten las diferencias

La confirmación de las conversaciones llega después de una semana de enfrentamientos entre representantes cubanos y estadounidenses en Naciones Unidas.

Durante el debate anual sobre el embargo a Cuba, el canciller Bruno Rodríguez protagonizó un intercambio de acusaciones con el embajador estadounidense Mike Waltz.

Pese a esas tensiones públicas, las declaraciones ofrecidas a The New York Times indican que los canales de comunicación bilateral permanecen activos.

El principal dato revelado por Rodríguez es que Cuba y Estados Unidos continúan hablando, incluso mediante WhatsApp, pero sin resultados significativos conocidos hasta el momento.

La evolución de esos contactos dependerá de la disposición de ambas administraciones para abordar sus diferencias y de la posibilidad de traducir las comunicaciones en acuerdos verificables.