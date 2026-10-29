EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este jueves 29 de octubre que Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas, abandonó el territorio estadounidense después de que Washington lo declarara persona no grata. La decisión fue adoptada tras un enfrentamiento con un funcionario norteamericano durante una sesión de la Asamblea General y ejecutada después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, autorizara su expulsión.

La administración del presidente Donald Trump confirmó oficialmente la salida de Estados Unidos del diplomático cubano Richard Tur de la Concepción, involucrado en un altercado con un integrante de la misión estadounidense ante Naciones Unidas.

La información fue comunicada por el Departamento de Estado y difundida este jueves por Martí Noticias, poniendo fin a las dudas sobre si el funcionario había cumplido la orden de abandonar el país.

Tur, quien ejercía como primer secretario de la representación cubana en Nueva York, había sido señalado por la delegación estadounidense después de un incidente ocurrido el martes 27 de octubre, mientras se desarrollaba el debate anual de Naciones Unidas sobre el embargo económico a Cuba.

El enfrentamiento provocó una reacción de Washington que terminó con la decisión de retirar al diplomático cubano del territorio estadounidense.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que la misión cubana había sido informada de que Richard Tur no podía continuar en territorio estadounidense.

“Hemos dejado claro a la misión cubana que este individuo no es bienvenido en Estados Unidos y, como resultado, ha salido del país”, declaró el vocero, según Martí Noticias.

La confirmación constituye una actualización importante respecto a los anuncios iniciales, cuando el embajador estadounidense Mike Waltz había señalado que Tur tendría un plazo aproximado de 24 horas para abandonar el país.

El Departamento de Estado también emitió una declaración crítica sobre la actuación de los representantes cubanos.

“Miembros del incompetente régimen comunista cubano mostraron su verdadera esencia mediante sus tácticas de intimidación y opresión. Esas tácticas no funcionarán ni serán toleradas”, sostuvo el organismo.

La declaración refleja la posición oficial de Washington sobre el incidente y la decisión diplomática adoptada.

El video del incidente en la ONU que desencadenó la expulsión del diplomático cubano

El caso comenzó durante la sesión de la Asamblea General celebrada el martes 27 de octubre.

Mientras el embajador estadounidense Mike Waltz pronunciaba un discurso crítico contra las autoridades cubanas, integrantes de la delegación de La Habana protestaron e interrumpieron su intervención.

En ese contexto, Richard Tur protagonizó un altercado con J. P. Freire, jefe de Comunicaciones Estratégicas de la misión estadounidense ante Naciones Unidas.

Freire utilizaba su teléfono móvil para grabar lo ocurrido en la sala cuando se produjo la confrontación.

Según la versión de la misión estadounidense, Tur intentó arrebatarle el dispositivo y realizó movimientos con las manos hacia el funcionario.

El episodio fue grabado y difundido posteriormente en redes sociales.

Las imágenes muestran una discusión entre ambos, aunque las delegaciones mantienen versiones diferentes sobre quién provocó el enfrentamiento.

Marco Rubio firmó la expulsión y Mike Waltz advirtió que habría consecuencias

La respuesta estadounidense fue anunciada por Mike Waltz durante una entrevista con el programa Hannity, de Fox News, la noche del martes.

El embajador informó que Marco Rubio había firmado la documentación necesaria para ordenar la salida del diplomático cubano.

“Se va. Estará en un avión rumbo a La Habana dentro de las próximas 24 horas”, afirmó Waltz.

El representante estadounidense advirtió que Washington no permitiría agresiones contra sus funcionarios.

“Si pones una mano encima de un estadounidense aquí en Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario Rubio y yo mismo no lo vamos a tolerar”, declaró.

Un día después, Waltz reiteró su posición ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Si ponen una mano sobre un diplomático estadounidense en este organismo, habrá consecuencias”, expresó.

La confirmación de este jueves establece que la orden anunciada por Washington fue ejecutada y que Tur ya no se encuentra en territorio estadounidense.

J. P. Freire responde a las acusaciones de la delegación cubana

Después del altercado, J. P. Freire también utilizó sus redes sociales para ofrecer su versión de los hechos.

El funcionario estadounidense cuestionó que la delegación cubana denunciara una supuesta violación de privacidad mientras sus propios integrantes realizaban grabaciones dentro del recinto.

“Su propio equipo grababa en toda la sala. Es extraño pensar que consideraba que yo estaba violando su privacidad”, escribió en X.

Freire también criticó las objeciones formuladas por los representantes cubanos y sostuvo que su actuación buscaba impedir la documentación de las protestas.

Sus declaraciones se sumaron a las acusaciones realizadas por Waltz sobre supuestos intentos de intimidación contra funcionarios estadounidenses.

Cuba denuncia acoso contra Richard Tur y presenta una queja ante Naciones Unidas

La representación cubana rechazó la versión estadounidense y presentó una explicación diferente del incidente.

En una carta fechada el 27 de octubre, el embajador cubano Ernesto Soberón acusó a J. P. Freire de acosar a Richard Tur e invadir su espacio personal mientras lo grababa.

Según la misión cubana, Freire continuó utilizando su teléfono pese a las objeciones del funcionario.

La delegación solicitó la intervención de las oficinas de seguridad de Naciones Unidas para examinar lo ocurrido.

Estas acusaciones contrastan con las formuladas por Washington, que responsabiliza a Tur del altercado.

Hasta el momento, no se ha informado de una conclusión pública e independiente de Naciones Unidas que determine las responsabilidades específicas de ambos funcionarios.

Quién es Richard Tur de la Concepción y cuál era su cargo en Naciones Unidas

Richard Tur de la Concepción desempeñaba el cargo de primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas desde enero de 2024.

Anteriormente había trabajado en la Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y había llegado a la misión en Nueva York como segundo secretario en 2021.

Entre sus responsabilidades se encontraban asuntos relacionados con la Quinta Comisión de la Asamblea General, encargada de cuestiones administrativas y presupuestarias.

Su salida de Estados Unidos representa una modificación importante en la composición de la delegación cubana acreditada ante el organismo internacional.

Investigaciones periodísticas señalan presuntos vínculos familiares con la inteligencia cubana

El caso también generó atención sobre los antecedentes familiares del diplomático.

Una investigación publicada por Martí Noticias recogió declaraciones de personas que atribuyen vínculos con los servicios de inteligencia cubanos al padre de Richard Tur, identificado como Ricardo Tur Novo.

Según esos testimonios, Tur Novo habría desempeñado actividades bajo cobertura diplomática en Bolivia, Paraguay y Jamaica, utilizando el seudónimo de “Roger”.

Las afirmaciones proceden de fuentes citadas por el medio y no constituyen una confirmación judicial de actividades de inteligencia.

Tampoco permiten atribuir automáticamente a Richard Tur responsabilidades por las actuaciones señaladas a su padre.

La expulsión abre interrogantes sobre la candidatura de Tur a un organismo de la ONU

Antes del incidente, el Gobierno cubano había presentado a Richard Tur como candidato a integrar la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de Naciones Unidas (ACABQ).

La candidatura correspondía al período 2027-2029, con elecciones previstas para noviembre de 2026.

La salida del diplomático de Estados Unidos introduce interrogantes sobre la continuidad de esa postulación.

Sin embargo, no se ha confirmado que Cuba haya retirado oficialmente su candidatura ni que Naciones Unidas haya adoptado una decisión sobre ella.

Una semana de enfrentamientos entre Cuba y Estados Unidos en la ONU

La expulsión de Richard Tur se produjo en medio de una serie de confrontaciones diplomáticas relacionadas con el debate anual sobre el embargo estadounidense a Cuba.

El martes, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla discutió con Mike Waltz durante una intervención ante la Asamblea General.

Rodríguez se levantó de su asiento y se aproximó al área del estrado para cuestionar las acusaciones estadounidenses, lo que obligó a intervenir a la presidencia de la sesión.

La jornada también estuvo marcada por las denuncias de Washington sobre presuntos privilegios económicos de la dirigencia cubana.

El miércoles, Naciones Unidas aprobó nuevamente la resolución que solicita el levantamiento del embargo, aunque con una reducción del respaldo internacional.

Según los resultados difundidos, la iniciativa obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, frente a los 165 votos favorables registrados en 2025.

Washington confirma la ejecución de la medida contra el diplomático cubano

La declaración del Departamento de Estado marca una diferencia fundamental respecto a los anuncios anteriores: Richard Tur ya no solo tiene una orden de expulsión, sino que su salida de Estados Unidos ha sido confirmada oficialmente.

La medida constituye una consecuencia diplomática directa del enfrentamiento ocurrido durante la Asamblea General.

La misión cubana mantiene sus objeciones sobre la actuación del funcionario estadounidense involucrado, mientras Washington defiende la decisión adoptada.

Por ahora, no se han difundido detalles oficiales sobre la fecha exacta del viaje, la ruta utilizada ni el destino final del diplomático.