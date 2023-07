Arrestan a un hombre de Miami acusado de tocar inapropiadamente a una niña 8 años

“La madre nota como que él no estaba ahí y cuando se va acercando al cuarto, ve que el hombre está saliendo del cuarto, pero ella no pensó nada en ese momento, la niña no dijo nada, pero años después, la niña está hablando con su padre y le dice que el vecino la había tocado inapropiadamente”, dijo Mike Vega, portavoz de la policía de Miami.