Arrestan a un cubano de Miami por robar en los autos del condominio donde vivía

Varios vecinos de esta comunidad habían denunciado saqueos y robos en sus autos.“Yo me levanté por la mañana e iba hacer mi voluntariado.

Y cuando salgo de mi casa y voy para el carro, me doy cuenta que estaba medio abierto, no como yo lo había dejado. Dentro veo que estaba completamente saqueado, pero nada había sido realmente robado, salvo la bolsa médica que utilizo para hacer mi voluntariado”, explicaba uno de los vecinos que fue víctima de robo y prefirió no revelar su identidad.