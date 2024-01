Arrestan a turista que protagonizó video viral en redes sociales por agresión en el Aeropuerto de Miami

En las imágenes publicadas por la cuenta Only in Dade se observa a los agentes escoltando al acusado hacia la puerta D, mientras este continúa oponiéndose y finalmente es puesto bajo custodia en la pista de aterrizaje.

“Ya no me parece extraño que esto pase, que es lamentable sí, y más, con todo lo que tiene que ver con insultos raciales que sigamos en el siglo XXI con esto es super lamentable”, dijo Roxy Santiago, turista.

Lee Judson Edwards fue transportado a un hospital para una evaluación, antes de ser ingresado en la cárcel del condado.

Ahora enfrenta una serie de cargos, que incluyen agresión a un oficial y resistencia al arresto.

“La última vez que estuve acá, una persona se puso agresiva en el avión al aterrizar y comenzó a gritarle a todos los inmigrantes que se le cruzaban y ahí la policía le gritó y lo sacó, pero fue bastante agresivo”, dijo Soledad Rosas, residente de Miami.

Rosas, quien viaja con frecuencia, contó que ha presenciado más incidentes incómodos de los que le hubiese gustado ver.

“En septiembre u octubre en el aeropuerto de Fort Lauderdale sucedió lo mismo con un americano que venía en el avión de Dallas y también comenzó a gritar y no hicieron nada en el avión, después aterrizamos, él se sentó en un restaurante, vino la policía y se fueron con él conversando”, agregó la mujer residente de Miami.

Este no es el primer incidente violento que ocurre en el Aeropuerto Internacional de Miami y que se hace público a través de las redes sociales.

“Es una situación preocupante para la ciudad de Miami, yo como visitante, pues me alarma y me da temor una próxima vez venir y creo que es algo que no debería suceder”, dijo Mabel García, turista.

Algunos turistas que arribaron a Miami este jueves manifestaron sentirse incómodos en la terminal aérea.

“El aeropuerto de Miami es más intenso y es horrible lidiar con todo, es muy busy”, dijo Ricardo Tarbes, turista.

“Super mal, llegamos de Texas, siento que allá es más organizado que acá y se presta para ese tipo de crimen, creo que si pudieran ponerle más orden al aeropuerto, funcionaria mejor”, dijo Fiorela Chirinos, turista.