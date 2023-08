Arrestan a puertorriqueño en Miami con largo historial delictivo por asalto con un machete

Quienes hacen vida en el área manifestaron preocupación tras lo ocurrido.

“Es preocupante, pero, bueno siempre salgo con preocupación, alerta, no me puedo distraer, porque uno no sabe”, dijo Martha Báez, residente del área.

“Eso es miedo, le da miedo a uno porque uno nunca sabe cuándo pueden pasar este tipo de cosas”, dijo Elia Ramírez, residente del área.

“Recientemente ha habido hasta asesinatos, ha ido empeorando”, dijo Juan Cristóbal, residente del área.

Ahora las autoridades se encuentran tras la búsqueda del hombre armado que acompañaba al acusado mientras cometía el robo.

“El otro sospechoso que tenía la pistola no lo hemos capturado todavía, tenemos la información, pero lo andamos buscando”, añadió el vocero policial.

Natanael Medina Valentine, quien posee un extenso récord criminal compareció, ante la corte este martes, acusado de robo a mano armada con un arma mortal.

Al acusado le fue negada la fianza y permanecerá recluido en la cárcel TGK del condado.