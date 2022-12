Arrestan a mujer por agredir a trabajadores de American Airlines en el Aeropuerto de Miami

“El aeropuerto no es un sitio para hacer lo que ella hizo y no deben de hacer eso, porque al final del día van a perder. Siempre con el gran número de pasajeros se aumenta la seguridad, y el personal para agilizar los procesos”, dijo Jack Varela, portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami .

Este miércoles compareció ante la corte, donde se le fijó una fianza de $4,500.

Este incidente ocurre durante una época en que las terminales áreas se preparan para una gran movilización antes de Navidad y Año Nuevo.

Se espera que el Aeropuerto Internacional de Miami reciba a 2,5 millones de pasajeros entre este miércoles 21 de diciembre y el próximo 6 de enero.

“Muy importante chequear con la aerolínea, hagan su tarea chequeen con el web sitio de las aerolíneas, del aeropuerto antes de llegar no vaya a ser que haya una cancelación o una cosa que uno no espere”, agregó el vocero del Aeropuerto Internacional de Miami.

Con tantas personas viajando a la vez y la posibilidad de que las demoras afecten los planes, algunos pasajeros nos contaron que es necesario tener mucha paciencia, sobre todo si se viaja con niños.

“Es un poco difícil, hay que estar vigilantes”, dijo Edgar Barias, viajero.

“Poniéndome histérica no me va a solucionar es más me va a atrasar entonces los empleados de American y de todas las aerolíneas están tratando de ayudar”, dijo la pasajera Thalita Ancinas.

Las autoridades recomiendan llegar al menos tres horas antes de un vuelo nacional y tres horas y media antes de un vuelo internacional, para tener tiempo suficiente para estacionar, registrarse en la aerolínea y pasar el control de seguridad.