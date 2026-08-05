ARRESTAN EN MIAMI A MUJER ACUSADA DE APLICAR BÓTOX SIN LICENCIA: una operación encubierta destapó el caso

Una mujer de 59 años , identificada como Luisa Arteaga-Villalina , fue arrestada en Miami acusada de ofrecer tratamientos estéticos con bótox y rellenos labiales sin contar con una licencia para ejercer la medicina en Florida.

La detención se produjo tras una investigación de la Unidad de Delitos Médicos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade , que realizó un operativo encubierto luego de recibir una denuncia sobre presuntas prácticas médicas ilegales en un apartamento del vecindario de Edgewater .

Según las autoridades, el caso se inició cuando el Departamento de Salud de Florida recibió una denuncia que señalaba que una mujer realizaba procedimientos estéticos desde su vivienda sin autorización profesional.

Tras verificar los registros estatales, los investigadores confirmaron que ni Arteaga-Villalina ni otra persona asociada al domicilio poseían licencia médica vigente para realizar ese tipo de tratamientos.

Con esa información, detectives de la Unidad de Delitos Médicos organizaron una operación encubierta.

Uno de los agentes contactó a la sospechosa a través de redes sociales y concertó una cita para recibir un tratamiento estético en su apartamento.

De acuerdo con el informe de arresto, la mujer explicó previamente que el procedimiento tendría un costo de entre 350 y 600 dólares, dependiendo de la evaluación del paciente.

Cuando los agentes ingresaron al inmueble, la acusada examinó al supuesto cliente y ofreció aplicar 20 unidades de bótox por 300 dólares.

Las autoridades indicaron que la intervención se produjo justo antes de que comenzara el procedimiento, por lo que no llegó a administrarse ninguna inyección.

Enfrenta un delito grave por ejercer sin licencia

Tras el operativo, Arteaga-Villalina fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK).

La Fiscalía le imputa el delito de ejercer una profesión sanitaria sin licencia válida, una infracción considerada delito grave de tercer grado bajo la legislación del estado de Florida.

De ser declarada culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

También enfrenta una retención migratoria de ICE

Además del proceso penal, los registros judiciales muestran que la acusada tiene una orden de retención migratoria emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esto significa que, una vez concluya el procedimiento penal, las autoridades migratorias podrían asumir su custodia para determinar si corresponde iniciar un proceso de deportación.

Miami-Dade intensifica la vigilancia sobre procedimientos estéticos ilegales

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos forma parte de una estrategia para combatir la práctica ilegal de procedimientos médicos y estéticos en el sur de Florida.

En los últimos años, la Unidad de Delitos Médicos de Miami-Dade ha realizado varias investigaciones similares contra personas acusadas de aplicar bótox, rellenos faciales y otros tratamientos sin las licencias exigidas por la ley.

Los funcionarios recuerdan que este tipo de procedimientos debe ser realizado únicamente por profesionales autorizados, debido a los riesgos que representan para la salud cuando se practican sin la capacitación adecuada.