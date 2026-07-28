Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Damián Valdez Galloso compareció este martes ante la Corte Criminal de Miami-Dade durante una nueva audiencia por la muerte del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger .

La vista confirmó un nuevo retraso dentro de uno de los procesos judiciales más seguidos por la comunidad cubana de Miami: el juicio ya no comenzará el 15 de septiembre de 2026, como se había establecido anteriormente, y podría trasladarse a febrero o marzo de 2027.

La fecha de comienzos de 2027 todavía es tentativa. El próximo paso será una audiencia de estatus programada para el 2 de septiembre , en la que el juez revisará la preparación de la Fiscalía y la defensa antes de definir el calendario definitivo.

Según el reporte del periodista Javier Díaz, de Univision, esta fue la primera vez que Valdez Galloso se presentó físicamente ante el juez desde que el caso entró en la etapa de preparación para el juicio.

El acusado había participado previamente en el proceso mediante sus abogados o sin acudir personalmente a varias vistas. Su comparecencia de este martes generó especial atención entre familiares, amigos y seguidores del artista.

Valdez Galloso permanece detenido sin fianza y se ha declarado no culpable de los cargos presentados en su contra.

El juicio de septiembre queda descartado

El proceso estaba programado para comenzar el 15 de septiembre. Esa fecha había sido anunciada por el juez después de varios aplazamientos y audiencias destinadas a determinar si las partes contaban con toda la evidencia necesaria.

Durante la nueva vista quedó claro que la Fiscalía y la defensa necesitan aproximadamente seis meses adicionales para completar declaraciones, organizar pruebas y preparar a los testigos.

El juez indicó que el juicio podría comenzar en febrero o marzo de 2027, pero no fijó todavía un día concreto. Por ello, la audiencia del 2 de septiembre será determinante para conocer cuánto ha avanzado el intercambio de evidencia y qué diligencias continúan pendientes.

La Fiscalía prepara entre 15 y 20 testigos

De acuerdo con el reporte sobre la audiencia, la Fiscalía tendría previsto presentar entre 15 y 20 testigos durante el juicio.

El número podría cambiar si aparecen nuevos peritos, investigadores o personas relacionadas con las horas previas y posteriores al disparo que terminó provocando la muerte de El Taiger.

El caso ha reunido una cantidad considerable de material. Noticias 23 obtuvo anteriormente documentos y más de 1.200 fotografías que forman parte de las pruebas recopiladas por los fiscales, entre ellas imágenes de la vivienda, el vehículo, un arma y artículos que presuntamente habrían sido utilizados para limpiar la escena.

Tres departamentos policiales participaron en la investigación

Uno de los obstáculos expuestos ante el tribunal es la participación de varias agencias policiales.

La investigación involucró a los departamentos de Miami y Hialeah, además de organismos de Miami-Dade. La intervención de diferentes cuerpos obliga a coordinar informes, declaraciones de agentes, grabaciones, análisis forenses y cadenas de custodia.

Según lo explicado durante la audiencia, todavía estaría pendiente parte de la evidencia principal correspondiente a Miami-Dade.

Ese material debe ser entregado y revisado por la defensa antes del comienzo del juicio. Celebrar el proceso sin completar esa etapa podría generar objeciones, peticiones de aplazamiento o reclamaciones relacionadas con el derecho del acusado a preparar adecuadamente su defensa.

La defensa también reportó retrasos internos

La abogada de Valdez Galloso informó al juez que algunas declaraciones se habían retrasado porque su secretaria se encontraba de licencia de maternidad.

La empleada regresaría la próxima semana, lo que permitiría retomar la coordinación de entrevistas y declaraciones juradas.

El juez concedió tiempo adicional para que ambas partes concluyan la preparación, aunque mantendrá la supervisión mediante nuevas audiencias de estatus.

Los tres cargos que enfrenta Damián Valdez

Valdez Galloso enfrenta tres acusaciones principales:

Asesinato en primer grado.

Manipulación o intento de manipulación de evidencia física.

Posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

El cargo de homicidio fue elevado de segundo a primer grado después de que un gran jurado revisara el expediente y emitiera una nueva acusación.

La Fiscalía de Miami-Dade anunció que no solicitará la pena de muerte. Si el acusado fuera declarado culpable de asesinato en primer grado, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Las acusaciones deberán demostrarse ante un jurado y Valdez Galloso conserva la presunción de inocencia.

La defensa sostiene que no fue responsable del disparo

Valdez Galloso se ha declarado no culpable. En el interrogatorio realizado después de su arresto negó haber matado al cantante y afirmó que las autoridades sabían que él no era el responsable.

Reportes previos señalan que su defensa ha planteado que actuó para protegerse y ha cuestionado que fuera la persona que realizó el disparo, señalando la posible participación de otro individuo.

La Fiscalía mantiene una versión completamente diferente y sostiene que el acusado disparó contra El Taiger en una vivienda de Hialeah, movió posteriormente el cuerpo y trató de ocultar o alterar evidencia.

La polémica llamada al 911

Entre las pruebas del caso se encuentra una llamada al 911 atribuida a Valdez Galloso.

Según la Fiscalía, el acusado habría telefoneado a emergencias después de dejar el vehículo con El Taiger herido cerca del Jackson Memorial Hospital y habría hablado como si fuera un testigo que acababa de encontrar casualmente a la víctima.

Los fiscales podrían utilizar la grabación para argumentar que el acusado intentó ocultar su conocimiento de lo sucedido.

La defensa tendrá la oportunidad de cuestionar la interpretación del audio, su contexto y la manera en que fue obtenido e incorporado al expediente.

La expareja aseguró que no observó sangre en la vivienda

En las semanas previas a la nueva audiencia se difundió el interrogatorio policial de Ana María Pérez, expareja de Valdez Galloso.

La mujer declaró que acudió a la vivienda horas después del ataque, pero aseguró que no vio sangre ni otros rastros evidentes del crimen. También dijo que no podía afirmar si Valdez Galloso era o no el responsable porque no había presenciado el disparo.

Pérez relató que posteriormente llamó al acusado y le preguntó qué había hecho después de ver su nombre en las noticias. Según su testimonio, él terminó la comunicación.

Su declaración podría ser utilizada por ambas partes: la Fiscalía para reconstruir los movimientos posteriores al ataque y la defensa para cuestionar la condición en la que se encontraba la vivienda.

“Justicia para José” frente a la corte

Fuera del tribunal, familiares, amigos y seguidores se congregaron con carteles que exigían “Justicia para José”.

La movilización fue promovida por Teresa María Padrón, exmánager y amiga cercana del cantante, quien ha asistido a numerosas audiencias y ha mantenido una campaña pública para reclamar que el caso llegue a juicio.

La utilización del nombre José, en lugar del nombre artístico El Taiger, busca recordar a la persona detrás de la figura pública y mantener el foco en la demanda de justicia de sus allegados.

Qué ocurrió con El Taiger

El Taiger recibió un disparo en la cabeza durante la madrugada del 3 de octubre de 2024 en Hialeah.

Las autoridades sostienen que Valdez Galloso movió al cantante hasta un Mercedes-Benz negro y dejó el vehículo en las proximidades del Jackson Memorial Hospital.

El músico fue encontrado gravemente herido y permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento, ocurrido el 10 de octubre de 2024. Tenía 37 años.

Su muerte provocó numerosas manifestaciones de duelo en Miami y Cuba, donde era una de las figuras más populares de la música urbana.

El 2 de septiembre será la próxima fecha clave

La audiencia de estatus del 2 de septiembre permitirá conocer si la Fiscalía entregó toda la evidencia pendiente y si la defensa consiguió completar las declaraciones necesarias.

También se discutirá la posible incorporación de nuevos testigos y expertos, así como el tiempo requerido para organizar el extenso material forense.

Por ahora, el juicio no tiene una nueva fecha definitiva. El juez considera febrero o marzo de 2027 como el período más probable, pero el calendario dependerá del avance de las partes y de que no aparezcan