EEUU aumenta sus operaciones de inteligencia en Cuba para elevar la presión sobre el régimen, según POLITICO

La administración del presidente Donald Trump habría reforzado recientemente sus operaciones de inteligencia en Cuba como parte de una estrategia destinada a incrementar la presión sobre el régimen cubano, de acuerdo con un reportaje publicado por POLITICO .

El medio estadounidense, que cita a dos personas familiarizadas con los planes de Washington , sostiene que Estados Unidos aumentó la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de otros recursos de inteligencia en la isla mientras evalúa distintas opciones para influir sobre el escenario político cubano.

Según la publicación, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre el Gobierno cubano.

Las fuentes consultadas por POLITICO señalaron que el despliegue de estos recursos busca proporcionar mayor capacidad de recopilación y análisis de información en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana.

El reportaje no ofrece detalles sobre el número de efectivos o los medios específicos incorporados.

POLITICO recuerda que, históricamente, las operaciones militares estadounidenses suelen estar precedidas por un incremento de las actividades de inteligencia.

Sin embargo, el medio enfatiza que no existe un anuncio oficial ni evidencia de que la administración Trump haya decidido emprender una acción militar contra Cuba.

El aumento de las capacidades de inteligencia, según el reporte, debe interpretarse dentro de un contexto de mayor presión política y estratégica sobre el régimen.

Marco Rubio sitúa a Cuba entre las prioridades de la política exterior

El reportaje también señala que Cuba se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda del secretario de Estado, Marco Rubio.

Según POLITICO, la administración Trump considera que los esfuerzos diplomáticos desarrollados durante los últimos años no han producido las reformas políticas y económicas que Washington exige al Gobierno cubano.

En ese contexto, la Casa Blanca estaría explorando diferentes herramientas para incrementar la presión sobre La Habana.

Las relaciones entre Washington y La Habana atraviesan uno de sus momentos más tensos

La información publicada coincide con un periodo de creciente confrontación entre ambos gobiernos.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra entidades vinculadas al régimen cubano y ha endurecido su discurso sobre temas como los derechos humanos, la migración, la seguridad regional y las actividades de inteligencia atribuidas a La Habana.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente la información publicada por POLITICO, ni el Gobierno cubano ha reaccionado oficialmente al contenido del reportaje.