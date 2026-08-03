CUBA SUFRE OTRO COLAPSO ELÉCTRICO: una oscilación vuelve a desconectar el Sistema Eléctrico Nacional

Cuba sufrió este lunes una nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) , después de que una oscilación de frecuencia provocara el colapso de la red cuando aún avanzaba lentamente la recuperación tras el apagón general ocurrido la noche del domingo.

La nueva caída agrava la crisis energética que atraviesa el país y retrasa nuevamente el restablecimiento del servicio para millones de cubanos.

La información fue confirmada inicialmente por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso , quien informó que el sistema volvió a colapsar tras registrarse una oscilación de frecuencia.

"Se produjo hace unos minutos una nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional. A pesar del avance logrado en el día de hoy, una oscilación provocó la caída", señaló en sus redes sociales.

La desconexión ocurrió pocas horas después del sexto apagón total del Sistema Eléctrico Nacional registrado el domingo a las 22:43 , un evento que había sido confirmado previamente por la Unión Eléctrica (UNE) .

Antes de la nueva desconexión, la recuperación del sistema seguía siendo muy limitada.

En La Habana, solo una pequeña parte del servicio había sido restablecida, con alrededor del 14 % del suministro eléctrico disponible, mientras continuaban energizadas algunas subestaciones y circuitos priorizados para hospitales, estaciones de bombeo de agua y otros servicios esenciales.

Las autoridades intentaban reconstruir gradualmente la red eléctrica cuando se produjo la nueva falla.

La termoeléctrica Antonio Guiteras seguía en proceso de arranque

Como parte del plan de recuperación, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, había iniciado un arranque en frío durante la mañana de este lunes.

La planta, considerada el mayor bloque generador del país, tenía previsto sincronizarse nuevamente con el Sistema Eléctrico Nacional durante la noche.

Sin embargo, la nueva desconexión podría afectar ese proceso.

La Guiteras ha registrado numerosas averías durante los últimos años y continúa operando con equipos que no reciben una reparación capital desde hace más de una década.

También se reportan problemas en la telefonía móvil

La crisis energética también afecta las telecomunicaciones.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó este lunes interrupciones en parte de la red de telefonía móvil tras la avería de un grupo electrógeno que suministra respaldo energético a uno de sus principales centros de operación.

Según la empresa estatal, las afectaciones alcanzan a líneas telefónicas cuyos números comienzan con los prefijos 52, 509, 598 y 599.

Millones de cubanos vuelven a enfrentar otra noche de apagones

La nueva caída del Sistema Eléctrico Nacional vuelve a retrasar la recuperación del servicio en todo el país.

Con este nuevo colapso, millones de personas continúan enfrentando largos apagones en medio de una crisis energética marcada por la escasez de combustible, averías en las centrales termoeléctricas y problemas estructurales de generación y distribución.

Las autoridades aún no han informado cuánto tiempo tomará restablecer completamente el sistema tras esta nueva desconexión.