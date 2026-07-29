DOS CUBANOS ARRESTADOS POR FRAUDE CON LICENCIAS DE CONDUCIR EN MIAMI: investigan esquema organizado

Dos instructores de origen cubano fueron arrestados en Miami-Dade por presuntamente aprobar exámenes de manejo fraudulentos para obtener licencias de Florida.

Dos instructores de escuelas privadas de manejo en Miami-Dade fueron arrestados acusados de participar en un esquema organizado para otorgar de manera fraudulenta licencias de conducir de Florida a personas que no cumplían con los requisitos legales.

La investigación, desarrollada por la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade , en coordinación con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) , la Fiscalía Estatal y el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) , reveló que ambos instructores presuntamente falsificaban los resultados de las pruebas prácticas de conducción.

Las autoridades identificaron a los detenidos como:

Ambos fueron arrestados por agentes de la MDSO y enfrentan múltiples cargos por delitos graves relacionados con fraude, falsificación de documentos públicos y abuso del proceso de emisión de licencias de conducir.

Así operaba el presunto esquema fraudulento

La investigación comenzó después de que la Oficina del Recaudador detectara irregularidades en varios expedientes relacionados con escuelas privadas de manejo.

Durante operaciones encubiertas, los investigadores documentaron cómo funcionaba el presunto fraude.

Según las autoridades, Daniel Delgado certificó que un agente encubierto había aprobado la prueba práctica de conducción pese a que cometió varias infracciones de tránsito que debían haber provocado una descalificación inmediata.

En el caso de Luis Alberto Vidal, los investigadores aseguran que fue aún más lejos al emitir una certificación de aprobación para un agente encubierto que nunca se presentó a realizar el examen práctico.

Como resultado, ambos enfrentan cargos por uso ilegal de licencias, conducta indebida de funcionario y falsificación de registros públicos.

Las autoridades advierten que no tolerarán el fraude

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, afirmó que la investigación comenzó tan pronto como surgieron indicios de irregularidades.

"Cuando nuestra oficina identificó información que generó serias preocupaciones, actuamos de inmediato y la remitimos a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. Desde entonces hemos trabajado conjuntamente siguiendo toda la evidencia", señaló.

El funcionario también envió un mensaje a quienes intenten manipular el sistema.

"No toleraremos el fraude, la mala conducta ni ningún intento de socavar la integridad del proceso de obtención de licencias de conducir. Toda persona involucrada será investigada y deberá responder ante la justicia".

Por su parte, la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, recordó que una licencia de conducir debe obtenerse demostrando los conocimientos y habilidades necesarios para manejar de forma segura.

Continúa la investigación y podrían producirse más arrestos

Hasta este miércoles, Daniel Delgado permanecía recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) con una fianza de $7,500, mientras que Luis Alberto Vidal enfrentaba una fianza de $15,000.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue abierta para determinar si hubo otros participantes, incluidos posibles intermediarios o beneficiarios del esquema.

Una ola de fraudes sacude el sistema de licencias en Miami-Dade

El caso se suma a una serie de investigaciones relacionadas con fraudes en la obtención de licencias de conducir durante 2026.

En abril, un empleado de la Oficina del Recaudador fue arrestado por emitir permisos de conducir de manera ilegal a cambio de pagos enviados mediante Zelle.

Posteriormente, el 16 de julio, tres ciudadanos cubanos fueron detenidos tras ser acusados de utilizar cámaras ocultas y dispositivos de audio para hacer trampa durante el examen teórico computarizado.

Las autoridades consideran que estos casos reflejan un patrón de fraude que ha obligado a reforzar los controles sobre el proceso de expedición de licencias.

Nueva auditoría a escuelas privadas de manejo

Como respuesta a estos hechos, el recaudador Dariel Fernández anunció una auditoría integral sobre todas las licencias tramitadas a través de escuelas privadas de conducción en Miami-Dade.

El objetivo será identificar posibles irregularidades adicionales y fortalecer los mecanismos de supervisión.

El funcionario concluyó que el operativo envía un mensaje claro de que el fraude relacionado con las licencias de conducir de Florida no será tolerado en el condado.