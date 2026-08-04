Ministro de Energía rompe el silencio tras otro colapso del SEN en Cuba: "Seguimos adelante con mucho empeño"

Vicente de la O Levy responde al nuevo colapso del sistema eléctrico en Cuba con un mensaje de “resistencia”

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy , reaccionó este lunes al nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) con un mensaje en redes sociales en el que aseguró que las autoridades continuarán trabajando para restablecer el servicio eléctrico en todo el país.

La declaración llega horas después de que una oscilación de frecuencia provocara otra desconexión total del sistema, cuando Cuba aún intentaba recuperarse del sexto apagón nacional registrado la noche del domingo.

A través de sus redes sociales, el ministro aseguró que el Gobierno mantiene los esfuerzos para restablecer el servicio eléctrico pese a las dificultades que enfrenta el país.

“Nosotros seguimos adelante en el restablecimiento de nuestro Sistema Eléctrico, superando todo tipo de dificultades, con un cerco energético total, con mucho empeño y compromiso”, escribió De la O Levy.

El mensaje fue publicado mientras millones de cubanos permanecían nuevamente sin electricidad tras la caída del sistema.

Una nueva oscilación volvió a provocar el colapso del SEN

El nuevo apagón ocurrió cuando el Sistema Electroenergético Nacional avanzaba lentamente en su recuperación.

Según especialistas, este tipo de incidentes se produce cuando el equilibrio entre la generación y la demanda se rompe de forma repentina.

En un sistema con poca capacidad de reserva, una variación brusca de frecuencia puede activar automáticamente los mecanismos de protección de las plantas generadoras y las líneas de transmisión, provocando una reacción en cadena que termina con la desconexión total de la red.

La Unión Eléctrica atribuye la caída a condiciones meteorológicas

La Unión Eléctrica (UNE) informó que la nueva desconexión estuvo relacionada con las condiciones meteorológicas registradas durante el proceso de recuperación del sistema.

En un comunicado, la empresa estatal explicó:

"En el proceso de restablecimiento del SEN, los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea."

La entidad no precisó cuánto tiempo tomará restablecer completamente el suministro eléctrico.

La recuperación seguía siendo muy limitada

Antes del nuevo colapso, la recuperación del servicio avanzaba lentamente.

En La Habana, apenas alrededor del 14 % del suministro eléctrico había sido restablecido, priorizando hospitales, sistemas de bombeo de agua e infraestructuras consideradas esenciales.

Al mismo tiempo, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada la principal planta generadora del país, se encontraba realizando un arranque en frío con la intención de sincronizarse nuevamente con el sistema durante la noche.

La crisis energética también afecta las telecomunicaciones

El impacto del colapso eléctrico también alcanzó la red de comunicaciones.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó interrupciones en el servicio de telefonía móvil debido a la avería de un grupo electrógeno que suministra respaldo energético a uno de sus principales centros de operación.

Las afectaciones alcanzan a usuarios cuyos números telefónicos comienzan con los prefijos 52, 509, 598 y 599.

La crisis eléctrica continúa agravándose

La nueva caída del Sistema Electroenergético Nacional prolonga una crisis que se ha intensificado durante los últimos meses.

El país enfrenta déficits históricos de generación, falta de combustible, averías en las principales centrales termoeléctricas y dificultades para mantener la estabilidad de la red nacional.

Mientras avanzan los trabajos de recuperación, millones de cubanos continúan enfrentando prolongados apagones que afectan la vida cotidiana, el abastecimiento de agua, las telecomunicaciones y la actividad económica.