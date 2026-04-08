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Miami

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Boxeador cubano Frank Zaldívar es arrestado en Miami y enfrenta cargos por intento de asesinato tras ataque violento que dejó a un hombre en estado crítico

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Frank Zaldívar

Miami, Florida — El boxeador cubano Frank Zaldívar Santiesteban, de 29 años, fue arrestado en Miami y enfrenta cargos por intento de asesinato con arma mortal y agresión agravada, tras un violento incidente que dejó a un hombre gravemente herido.

El deportista permanece detenido sin derecho a fianza, mientras las autoridades avanzan en la investigación del caso.

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Ataque violento deja a víctima en estado crítico

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. Según el informe policial, la víctima logró desarmar al agresor en medio de un forcejeo, hiriéndolo en defensa propia.

El hombre fue encontrado en una gasolinera de West Flagler Street con:

Heridas en el pecho

Pulmón perforado

Estado crítico

Fue trasladado de urgencia al Jackson Memorial Hospital.

Arresto y comportamiento sospechoso

Horas después, Zaldívar fue localizado cerca de la NW 42 Ave y NW 7 St:

Cubierto de sangre

Envuelto en una sábana

Se negó inicialmente a identificarse

Las autoridades confirmaron su identidad mediante huellas dactilares mientras recibía atención médica.

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Declaración que genera polémica

Durante el interrogatorio, el boxeador afirmó que el conflicto fue con “su hermano” y declaró:

“No le importa lo que le pase; solo Dios puede juzgarlo”.

Historial legal preocupa

El caso no es aislado. Registros muestran antecedentes recientes:

Agosto 2025: arresto por allanamiento y drogas en Key West

Julio 2025: detenido por conducir sin licencia

Carrera en riesgo

Zaldívar, conocido como “El Perro”, intentaba abrirse camino en el boxeo profesional:

Récord: 5 victorias, 2 derrotas (3 KO)

Última pelea: Las Vegas (2025)

Su futuro deportivo ahora queda en suspenso.

Investigación en curso

Las autoridades revisan cámaras y testimonios mientras el caso pasa a la Fiscalía, que determinará los cargos formales.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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