Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Miami, Florida — El boxeador cubano Frank Zaldívar Santiesteban, de 29 años, fue arrestado en Miami y enfrenta cargos por intento de asesinato con arma mortal y agresión agravada, tras un violento incidente que dejó a un hombre gravemente herido.
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Boxeador cubano Frank Zaldívar es arrestado en Miami y enfrenta cargos por intento de asesinato tras ataque violento que dejó a un hombre en estado crítico
Miami, Florida — El boxeador cubano Frank Zaldívar Santiesteban, de 29 años, fue arrestado en Miami y enfrenta cargos por intento de asesinato con arma mortal y agresión agravada, tras un violento incidente que dejó a un hombre gravemente herido.
El deportista permanece detenido sin derecho a fianza, mientras las autoridades avanzan en la investigación del caso.
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. Según el informe policial, la víctima logró desarmar al agresor en medio de un forcejeo, hiriéndolo en defensa propia.
El hombre fue encontrado en una gasolinera de West Flagler Street con:
Heridas en el pecho
Pulmón perforado
Estado crítico
Arresto y comportamiento sospechoso
Horas después, Zaldívar fue localizado cerca de la NW 42 Ave y NW 7 St:
Cubierto de sangre
Envuelto en una sábana
Se negó inicialmente a identificarse
Las autoridades confirmaron su identidad mediante huellas dactilares mientras recibía atención médica.
Durante el interrogatorio, el boxeador afirmó que el conflicto fue con “su hermano” y declaró:
“No le importa lo que le pase; solo Dios puede juzgarlo”.
Historial legal preocupa
El caso no es aislado. Registros muestran antecedentes recientes:
Agosto 2025: arresto por allanamiento y drogas en Key West
Julio 2025: detenido por conducir sin licencia
Zaldívar, conocido como “El Perro”, intentaba abrirse camino en el boxeo profesional:
Récord: 5 victorias, 2 derrotas (3 KO)
Última pelea: Las Vegas (2025)
Su futuro deportivo ahora queda en suspenso.
Investigación en curso
Las autoridades revisan cámaras y testimonios mientras el caso pasa a la Fiscalía, que determinará los cargos formales.
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