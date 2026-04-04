Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Marc Anthony canta el himno nacional de Estados Unidos antes del partido inaugural del estadio del Inter de Miami, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Inter Miami jugó por fin un partido en la ciudad que le da nombre la noche del sábado, al recibir a Austin FC después de más de seis años de tener a Fort Lauderdale como su casa. Garber estuvo allí para el corte de cinta de Miami Freedom Park, un complejo cuya construcción siguen marcha y que necesitó aprobaciones temporales de funcionarios municipales sólo para que el partido del sábado pudiera disputarse.