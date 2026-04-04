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Miami

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

MIAMI (AP) — Don Garber recuerda los primeros planes de David Beckham para llevar la MLS a Miami, una búsqueda que comenzó hace más de una docena de años.

El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky) AP
Una bandera del Inter Miami ondea en su nuevo estadio Nu, antes del partido inaugural, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Una bandera del Inter Miami ondea en su nuevo estadio Nu, antes del partido inaugural, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP
Marc Anthony canta el himno nacional de Estados Unidos antes del partido inaugural del estadio del Inter de Miami, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)
Marc Anthony canta el himno nacional de Estados Unidos antes del partido inaugural del estadio del Inter de Miami, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Hubo vuelcos. Hubo cambios. Con el tiempo, también llegó Lionel Messi.

Pero en la ecuación nunca estuvo Miami — hasta ahora.

“Creíamos en Miami. Y Miami creyó en nosotros”, dijo Beckham.

Inter Miami jugó por fin un partido en la ciudad que le da nombre la noche del sábado, al recibir a Austin FC después de más de seis años de tener a Fort Lauderdale como su casa. Garber estuvo allí para el corte de cinta de Miami Freedom Park, un complejo cuya construcción siguen marcha y que necesitó aprobaciones temporales de funcionarios municipales sólo para que el partido del sábado pudiera disputarse.

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FUENTE: AP

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