HALLAN CRIADERO ILEGAL CON MÁS DE 500 GALLOS DE PELEA EN MIAMI: arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Miami-Dade, Florida — Autoridades del sur de Florida desmantelaron un presunto criadero ilegal de gallos de pelea tras descubrir entre 500 y 600 aves enjauladas en una propiedad del suroeste de Miami-Dade.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Hallan criadero ilegal con más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade; dos hombres fueron arrestados
Miami-Dade, Florida — Autoridades del sur de Florida desmantelaron un presunto criadero ilegal de gallos de pelea tras descubrir entre 500 y 600 aves enjauladas en una propiedad del suroeste de Miami-Dade.
El operativo culminó con el arresto de dos hombres identificados como Jorge Soto (57) y Leonardo Ortiz (63), ambos de origen cubano, quienes ahora enfrentan cargos vinculados a crueldad animal y actividades ilegales.
Durante la intervención, los agentes encontraron:
Cientos de gallos confinados en jaulas
Un ring cerrado utilizado para entrenamiento
Jeringas, vitaminas y medicamentos
Dispositivos para estimular agresividad en las aves
Las autoridades indicaron que todos los elementos son consistentes con la organización de peleas ilegales de gallos.
Declaraciones de los detenidos
Según el reporte policial:
Historial criminal
Las autoridades confirmaron que Ortiz posee antecedentes por crueldad animal, lo que agrava su situación legal.
Investigación en curso
El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades evalúan posibles cargos adicionales y el destino de las aves rescatadas.
Suscribite a nuestro Newsletter