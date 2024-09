Arrestan a estudiante de 11 años en Florida que amenazó con cometer un tiroteo masivo

El menor, estudiante de la secundaria Creekside, fue acusado de intimidación mediante una amenaza escrita de un "acto de terrorismo/tiroteo masivo", de acuerdo con el informe enviado a CNN por la Oficina del Sheriff del condado de Volusia. CNN no revelará la identidad del niño, ya que ha sido acusado como menor.

El arresto ocurrió luego de que otro estudiante de Creekside hiciera una denuncia anónima que llevó a las autoridades a un grupo de alumnos de las escuelas Creekside y Silver Sands. Estos estudiantes afirmaron que durante una conversación por FaceTime, el niño de 11 años les mostró varias armas y cuchillos. Aunque no pudieron determinar si las armas eran reales, los estudiantes informaron sobre la situación a las autoridades.

Al ser interrogado, el menor admitió que había "bromeado" sobre los comentarios relacionados con un tiroteo, pero negó haber hecho amenazas directas a las escuelas. También afirmó haber mostrado rifles y cuchillos falsos a sus compañeros, pero no recordaba si les aclaró que las armas no eran reales. Según el informe, el menor dijo que escribió la lista de nombres "como una broma" y que "no tenía intención de causar daño".