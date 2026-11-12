ARRESTAN A CUBANO DE HIALEAH ACUSADO de robar 275 galones de combustible en gasolineras de Broward

Un cubano de 24 años, identificado como Rodolfo Molina Conde, fue arrestado en Pembroke Pines, Florida, acusado de sustraer 275 galones de combustible, valorados en más de 1.650 dólares, de dos estaciones 7-Eleven.

Según informó Local 10 , citando documentos policiales, el sospechoso utilizaba una camioneta modificada y presuntos dispositivos magnéticos para manipular los surtidores.

El arresto ocurrió el martes 10 de noviembre, alrededor de las 7:30 p. m., después de que una empleada que supervisaba cámaras de seguridad desde Texas detectara irregularidades.

La trabajadora observó que una camioneta llevaba varios minutos cargando combustible, mientras el surtidor apenas registraba unos 20 dólares.

Al llegar, la policía encontró una Ford negra equipada con un tanque auxiliar de casi 200 galones, conectado mediante tuberías al sistema de combustible.

Dos incidentes y más de $1.650 en pérdidas

Los investigadores atribuyen a Molina Conde dos robos:

10 de noviembre: 122 galones de diésel, valorados en $705,16.

14 de octubre: 153 galones, valorados en $948,60.

Durante el registro, los agentes encontraron imanes de gran tamaño, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La camioneta fue incautada como evidencia.

¿Qué cargos enfrenta?

Molina Conde enfrenta acusaciones de hurto mayor, obtención fraudulenta de combustible y transporte ilegal de combustible, entre otros delitos.

Las acusaciones permanecen sujetas al proceso judicial y no constituyen una declaración de culpabilidad.