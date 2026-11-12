Cuatro personas baleadas en vecindario Logan Circle de Washington

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Los tiroteos se reportaron en Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros (1 milla) de la Casa Blanca. El agente de policía Nathan Clarke indicó que por el momento no hay más detalles disponibles, incluida la ubicación exacta del tiroteo.

La policía insta a la gente a evitar el área de la cuadra 1500 de la calle 15. La cuadra incluye un centro de acondicionamiento físico VIDA, la Iglesia Episcopal St. Luke’s y residencias, y está a la vuelta de la esquina de un supermercado Whole Foods.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP