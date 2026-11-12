americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuatro personas baleadas en vecindario Logan Circle de Washington

WASHINGTON (AP) — Cuatro personas fueron baleadas en un vecindario de moda cerca de la Casa Blanca en Washington, informaron las autoridades el jueves.

Los tiroteos se reportaron en Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros (1 milla) de la Casa Blanca. El agente de policía Nathan Clarke indicó que por el momento no hay más detalles disponibles, incluida la ubicación exacta del tiroteo.

La policía insta a la gente a evitar el área de la cuadra 1500 de la calle 15. La cuadra incluye un centro de acondicionamiento físico VIDA, la Iglesia Episcopal St. Luke’s y residencias, y está a la vuelta de la esquina de un supermercado Whole Foods.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

el avance democrata en las midterms de 2026 tambien cambia el mapa politico de estados unidos

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

Por Redacción América Noticias Miami
camara de eeuu bloquea el impeachment contra pete hegseth por la guerra con iran y la captura de maduro

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Por Redacción América Noticias Miami
Foto tomada de video de TVBS que muestra a Alice Huang en una cena organizada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo del 2025. (TVBS via AP)

¿Quién es Alice Huang, la mujer envuelta en el escándalo de espionaje de Nvidia?

Destacados del día

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter