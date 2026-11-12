Caída de acciones de Nvidia arrastra a Wall Street

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Una pantalla muestra la cotización de las acciones de Nvidia en la Bolsa de Valores de Nueva York, el 9 de noviembre del 2026. (AP foto/Yuki Iwamura) AP

El S&P 500 bajó 0,7% el jueves.

La debilidad de las acciones vinculadas a la IA hizo que el compuesto Nasdaq retrocediera 1,5%, mientras que el promedio industrial Dow Jones sumó 127 puntos.

Nvidia se desplomó 14% después de que su CEO Jensen Huang renunciara ante denuncias de que su relación extramarital amenazó a la seguridad nacional estadounidense.

Otras acciones del sector de la IA también cayeron, aunque algunas empresas rivales de Nvidia en el negocio de chips subieron.

Los precios del petróleo oscilaron después de que el presidente Donald Trump dijo que ya no está interesado en un acuerdo con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP