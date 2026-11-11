Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

Bruno Rodríguez viaja a China en plena crisis cubana: La Habana busca reforzar el apoyo de Pekín
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla inició una visita oficial a China, del 10 al 13 de noviembre, como enviado especial del Partido Comunista y del Gobierno de Cuba, en medio de una profunda crisis energética y nuevas tensiones con Estados Unidos.
El viaje fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino y el MINREX cubano. Rodríguez sostendrá conversaciones con altos funcionarios de Pekín, aunque no se ha anunciado una agenda detallada ni nuevos acuerdos económicos.
Cuba necesita ayuda ante los apagones y la escasez de petróleo
La visita coincide con una grave situación energética. Según los reportes citados, la generación eléctrica ha llegado a cubrir apenas el 38% de la demanda, mientras algunas localidades sufren apagones superiores a 20 horas diarias.
China ha proporcionado asistencia a Cuba, incluidos programas de ayuda económica, 60.000 toneladas de arroz y equipos solares. Sin embargo, no se ha confirmado un nuevo compromiso de suministro petrolero.
Nuevas sanciones de Washington complican las relaciones
El viaje ocurre pocos días después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra CEIEC y Beijing H&C Technologies, empresas chinas señaladas por suministrar tecnología a entidades militares cubanas.
Pekín rechazó las restricciones y defendió su cooperación con La Habana. Rodríguez también acusó a Washington de intentar obstaculizar las relaciones bilaterales.
¿Habrá más apoyo económico de China?
Esta es la segunda visita del canciller cubano a Pekín durante 2026. Aunque la crisis hace especialmente relevante la cooperación financiera y energética, todavía no se ha confirmado que China vaya a conceder nuevos créditos, petróleo o una renegociación de la deuda cubana.
Fuentes: Xinhua y MINREX.