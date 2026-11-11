Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla inició una visita oficial a China, del 10 al 13 de noviembre, como enviado especial del Partido Comunista y del Gobierno de Cuba, en medio de una profunda crisis energética y nuevas tensiones con Estados Unidos.

El viaje fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino y el MINREX cubano. Rodríguez sostendrá conversaciones con altos funcionarios de Pekín, aunque no se ha anunciado una agenda detallada ni nuevos acuerdos económicos.

Cuba necesita ayuda ante los apagones y la escasez de petróleo

La visita coincide con una grave situación energética. Según los reportes citados, la generación eléctrica ha llegado a cubrir apenas el 38% de la demanda, mientras algunas localidades sufren apagones superiores a 20 horas diarias.

China ha proporcionado asistencia a Cuba, incluidos programas de ayuda económica, 60.000 toneladas de arroz y equipos solares. Sin embargo, no se ha confirmado un nuevo compromiso de suministro petrolero.

El viaje ocurre pocos días después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra CEIEC y Beijing H&C Technologies, empresas chinas señaladas por suministrar tecnología a entidades militares cubanas.

Pekín rechazó las restricciones y defendió su cooperación con La Habana. Rodríguez también acusó a Washington de intentar obstaculizar las relaciones bilaterales.

¿Habrá más apoyo económico de China?

Esta es la segunda visita del canciller cubano a Pekín durante 2026. Aunque la crisis hace especialmente relevante la cooperación financiera y energética, todavía no se ha confirmado que China vaya a conceder nuevos créditos, petróleo o una renegociación de la deuda cubana.

Fuentes: Xinhua y MINREX.