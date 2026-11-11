americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bruno Rodríguez

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

El canciller cubano busca reforzar la cooperación con Pekín en medio de apagones, escasez de petróleo y nuevas sanciones de EEUU contra empresas chinas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Bruno Rodriguez

Bruno Rodríguez viaja a China en plena crisis cubana: La Habana busca reforzar el apoyo de Pekín

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla inició una visita oficial a China, del 10 al 13 de noviembre, como enviado especial del Partido Comunista y del Gobierno de Cuba, en medio de una profunda crisis energética y nuevas tensiones con Estados Unidos.

El viaje fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino y el MINREX cubano. Rodríguez sostendrá conversaciones con altos funcionarios de Pekín, aunque no se ha anunciado una agenda detallada ni nuevos acuerdos económicos.

Cuba necesita ayuda ante los apagones y la escasez de petróleo

La visita coincide con una grave situación energética. Según los reportes citados, la generación eléctrica ha llegado a cubrir apenas el 38% de la demanda, mientras algunas localidades sufren apagones superiores a 20 horas diarias.

China ha proporcionado asistencia a Cuba, incluidos programas de ayuda económica, 60.000 toneladas de arroz y equipos solares. Sin embargo, no se ha confirmado un nuevo compromiso de suministro petrolero.

Nuevas sanciones de Washington complican las relaciones

El viaje ocurre pocos días después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra CEIEC y Beijing H&C Technologies, empresas chinas señaladas por suministrar tecnología a entidades militares cubanas.

Pekín rechazó las restricciones y defendió su cooperación con La Habana. Rodríguez también acusó a Washington de intentar obstaculizar las relaciones bilaterales.

¿Habrá más apoyo económico de China?

Esta es la segunda visita del canciller cubano a Pekín durante 2026. Aunque la crisis hace especialmente relevante la cooperación financiera y energética, todavía no se ha confirmado que China vaya a conceder nuevos créditos, petróleo o una renegociación de la deuda cubana.

Fuentes: Xinhua y MINREX.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump afirma que "Cuba está cayendo" y compara al Gobierno cubano con los demócratas de EEUU

arrestan a madre cubana en hialeah acusada de golpear y morder a sus dos hijos dentro de un supermercado

Arrestan a madre cubana en Hialeah acusada de golpear y morder a sus dos hijos dentro de un supermercado

florida investiga posible financiamiento de cuba y china a los socialistas democraticos de america

Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

crisis aerea en cuba! diez aeropuertos seguiran sin combustible para aviones hasta diciembre

CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE"

Destacados del día

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter