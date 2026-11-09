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Miami será sede del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA en 2028, dice fuente de AP

MIAMI (AP) — La NBA planifica un evento el 30 de noviembre para anunciar a Miami como sede del fin de semana del Juego de Estrellas de 2028, informó el lunes una persona con conocimiento del asunto.

LeBron James (23) y Joel Embiid (21) de los 76ers de Filadelfia durante un juego contra los Bulls de Chicago, el domingo 8 de noviembre de 2026. (AP Foto/Paul Beaty)
LeBron James (23) y Joel Embiid (21) de los 76ers de Filadelfia durante un juego contra los Bulls de Chicago, el domingo 8 de noviembre de 2026. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Se espera que asistan al evento el comisionado de la NBA, Adam Silver; el presidente del Heat de Miami, Micky Arison, y otros funcionarios de la liga, indicó la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ninguna de las partes ha anunciado públicamente detalles.

La liga eligió a Miami “hace varios meses”, señaló la persona, y añadió que la fecha del 30 de noviembre es ligeramente flexible. Pero ya se han alcanzado las partes más importantes del acuerdo —con un logotipo ya aprobado y gran parte de la planificación logística bien encaminada.

Si LeBron James —quien firmó un contrato de dos años con Filadelfia durante la pasada temporada baja— regresa en 2027-28 para lo que sería una 25to y presumiblemente última temporada, eso significaría que su último fin de semana del Juego de Estrellas sería en Miami. James pasó cuatro temporadas con el Heat y ganó allí los dos primeros de sus cuatro campeonatos.

Será la primera vez desde 1990 que Miami sea anfitriona del fin de semana del Juego de Estrellas. El lapso de casi 40 años se debe en gran medida a conflictos de calendario: el fin de semana del Juego de Estrellas a menudo ha coincidido con una enorme exposición náutica en Miami, y la creencia general era que no había suficiente capacidad hotelera y de espacios para eventos como para albergar ambos al mismo tiempo.

Los planes provisionales contemplan que algunos eventos en 2028 se realicen en el recinto de la Universidad de Miami. Eso no es inusual: desde hace tiempo, los fines de semana del Juego de Estrellas han utilizado múltiples arenas.

El fin de semana del Juego de Estrellas de esta temporada será en Phoenix.

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